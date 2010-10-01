La Biblioteca Verde

Exploraremos el amplio mundo de las relaciones entre la literatura y la música en distintas épocas. En algunos programas nos detendremos en obras literarias de diferentes géneros que inspiraron directamente composiciones musicales (es el caso del lied, la melodía o algunos poemas sinfónicos). En otros, realizaremos asociaciones más intuitivas o experimentales para recrear la época y el universo literario de algunos escritores, partiendo de las referencias a las músicas que encontramos en sus textos. El verde ¿ que fusiona lo simbólico y lo técnicos, y que algunos literatos del XVIII recomendaban por sus cualidades tranquilizadoras para decorar las alcobas ¿ es el color de esta biblioteca en la que disfrutaremos de la música que se desprende de sus tomos

Presentador: Jon Bandres

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