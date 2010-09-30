Las esferas metálicas de The Orb y David Gilmour
- Se publica en todo el mundo el 12 de octubre
- Se presentó en directo en primicia en Ibiza
- Nueva York y Los Ángeles serán las siguientes
No era su intención inicial. Cuando Alex Paterson, miembro del colectivo de ambient-house The Orb, pidió la colaboración de David Gilmour para realizar una versión del tema de Graham Nash, "Chicago", para un proyecto caritativo, no pensaba que la cosa terminaría con la grabación un disco entero.
La colaboración surgió de manera casual
Martin Glover (aka Youth) realizó una remezcla junto a Alex con tan intenso resultado que siguieron hasta completar un álbum. Con este material llamaron a Gilmour para que grabara unas guitarras y el fruto de esta colaboración terminó produciendo 'Metalic Spheres', el nuevo álbum de The Orb que se publica en todo el mundo el 12 de octubre.
El colectivo The Orb
Para Alex Paterson: "Este encuentro entre Pink Floyd / David Gilmour y The Orb refleja que estamos en la misma órbita planetaria". The Orb, formado en Londres en 1989 ha sido un pilar del movimiento rave.
Nacido de la admiración a Brian Eno y el movimiento electrónico alemán, funciona como grupo elástico que intercambia colaboradores, el más asiduo, el productor y multi-instrumentista Youth, también reconocible por sus trabajos para Paul McCartney, Crowded House o Dido y las remezclas de U2 y Marilyn Manson. David Gilmour, guitarra de Pink Floyd, no necesita mayor presentación.
Dos partes de cinco movimientos
El pasado 24 de septiembre, el Café Mambo de San Antonio en Ibiza, fue uno de los 3 sitios elegidos para la presentación en vivo de este disco, con la interpretación al completo del álbum y una sesión de Paterson como Dj.
'Metalic Spheres' se ha concebido para ser escuchado en dos partes: Metallic Side (24' 48'') y Spheres Side (25' 09'') de cinco movimientos cada una, con David Gilmour y su exquisita guitarra con lap steel, Alex Ferguson manipulando los sonidos desde sus teclados y sus platos y Youth al bajo y más teclados.
Ibiza, Nueva York y Los Ángeles en sonido tridimensional
En la versión de lujo se puede disfrutar del nuevo proceso 3D60 creado por Simon Ghahary, colaborador habitual de The Orb, que permite una escucha en 360º en dos pistas estéreo sin necesidad de equipo especial. En las otras dos presentaciones en directo del álbum, en Nueva York y Los Ángeles, la atmósfera envolvente de las esferas metálicas se completará con un espectáculo de rayos láser diseñado por el propio Simon.