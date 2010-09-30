Las esferas metálicas de The Orb y David Gilmour

No era su intención inicial. Cuando Alex Paterson, miembro del colectivo de ambient-house The Orb, pidió la colaboración de David Gilmour para realizar una versión del tema de Graham Nash, "Chicago", para un proyecto caritativo, no pensaba que la cosa terminaría con la grabación un disco entero.

La colaboración surgió de manera casual Martin Glover (aka Youth) realizó una remezcla junto a Alex con tan intenso resultado que siguieron hasta completar un álbum. Con este material llamaron a Gilmour para que grabara unas guitarras y el fruto de esta colaboración terminó produciendo 'Metalic Spheres', el nuevo álbum de The Orb que se publica en todo el mundo el 12 de octubre.

El colectivo The Orb Para Alex Paterson: "Este encuentro entre Pink Floyd / David Gilmour y The Orb refleja que estamos en la misma órbita planetaria". The Orb, formado en Londres en 1989 ha sido un pilar del movimiento rave. Nacido de la admiración a Brian Eno y el movimiento electrónico alemán, funciona como grupo elástico que intercambia colaboradores, el más asiduo, el productor y multi-instrumentista Youth, también reconocible por sus trabajos para Paul McCartney, Crowded House o Dido y las remezclas de U2 y Marilyn Manson. David Gilmour, guitarra de Pink Floyd, no necesita mayor presentación.

Dos partes de cinco movimientos El pasado 24 de septiembre, el Café Mambo de San Antonio en Ibiza, fue uno de los 3 sitios elegidos para la presentación en vivo de este disco, con la interpretación al completo del álbum y una sesión de Paterson como Dj. 'Metalic Spheres' se ha concebido para ser escuchado en dos partes: Metallic Side (24' 48'') y Spheres Side (25' 09'') de cinco movimientos cada una, con David Gilmour y su exquisita guitarra con lap steel, Alex Ferguson manipulando los sonidos desde sus teclados y sus platos y Youth al bajo y más teclados.