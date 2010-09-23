Redacción de Radio Clásica es el magacín de actualidad de nuestra emisora. Presentado por Mikael Vergara y Diego Requena, el espacio ofrece una cuidada selección musical al hilo de la actualidad. En sus contenidos se incluyen la agenda de conciertos, tanto nacional como internacional, así como la revista de programación de Radio Clásica; reportajes, crónicas y entrevistas con los protagonistas del panorama musical, junto a colaboraciones realizadas por los profesionales de Radio Clásica.

Dirección: Radio Clásica

Presentación: Mikaela Vergara y Diego Requena

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