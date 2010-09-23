En directo
Redacción de Radio Clásica
Lunes a viernes de 15.00 a 16.00
Marta Pastor
Redacción de Radio Clásica es el magacín de actualidad de nuestra emisora. Presentado por Mikael Vergara y Diego Requena, el espacio ofrece una cuidada selección musical al hilo de la actualidad. En sus contenidos se incluyen la agenda de conciertos, tanto nacional como internacional, así como la revista de programación de Radio Clásica; reportajes, crónicas y entrevistas con los protagonistas del panorama musical, junto a colaboraciones realizadas por los profesionales de Radio Clásica.
Dirección: Radio Clásica
Presentación: Mikaela Vergara y Diego Requena
Correo: redacción.radioclasica@rtve.es