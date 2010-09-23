América Mágica es un monográfico dirigido y presentado por Mikaela Vergara, creado para la difusión de la música clásica iberoamericana desde la época colonial hasta la actualidad: un repertorio variado y sorprendente que supone una asignatura pendiente en la historia de la música universal. América Mágica inicia su novena temporada en Radio Clásica y en cada edición viajamos en el espacio y el tiempo por las músicas y las culturas de Iberoamérica, con la intención de ofrecer una diversidad de estilos, géneros, nacionalidades y épocas. Los contenidos del programa se articulan en torno a una selección de audiciones comentadas (interpretaciones de difícil acceso, grabaciones históricas y novedades discográficas), así como entrevistas y reportajes.

Mikaela Vergara es Licenciada en Periodismo, Profesora de Piano y Diploma de Estudios Avanzados en Filosofía (doctorado en crítica de arte). Como investigadora en el proyecto The Hispanic Baroque (Universidad de Western Notario, Canadá) ha escrito y producido el documental Guardianes de un Tesoro Musical sobre la música barroca en las Misiones de Bolivia. En Radio Clásica, durante la presente temporada dirige el monográfico de música iberoamericana América Mágica y presenta el magacín de actualidad Redacción de Radio Clásica, así como el espacio de conciertos Matiné. Colabora con el programa infantil de divulgación musical El Club del Pizzicato, en La 2 de TVE. Vinculada a Radio Clásica desde 2003, también ha realizado otros programas: Lo que hay que oír, Estampas, Solo Canciones Latinas, Música y Natura, Contrapunto y Agenda Musical, así como transmisiones de festivales y conciertos.

Equipo

Dirección: Radio Clásica

Presentación: Mikaela Vergara

Correo electrónico: micaela.vergara@rtve.es