"Montezuma" desde los Teatros del Canal

Radio Clásica emite para 15 países, el próximo sábado día 18 a partir de las 20.00 horas, esta producción del Teatro Real que está teniendo lugar en los Teatros del Canal. En la mayoría de los países europeos, en Estados Unidos y Canadá se podrá escuchar esta ópera en tres actos, con libreto de Federico II de Prusia y estrenada en Berlín en 1755, gracias a la aportación de la emisora española.

Coincidiendo con el bicentenario del inicio de la independencia de las repúblicas iberoamericanas, "Montezuma" relata la toma de México por Hernán Cortés y el enfrentamiento de éste con el emperador azteca Moctezuma II.

Los intérpretes de este montaje que dirigen Gabriel Garrido, en lo musical, y Claudio Valdés Kuri, en la escena, son el Concerto Elyma y el Coro de Ciertos Habitantes junto a Flavio Oliver (Montezuma), Lourdes Ambriz (Eupafórice), Adrién-George Popescu (Hernán Cortés), Rogelio Marín (Tezeuco), Lucía Salas (Pilpatoé), Lina López (Erissena) y Christophe Carré (Pánfilo de Narváez).