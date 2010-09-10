D'avui no passa
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- Direcció i presentació: Sonia Urbano
- Sotsdirecció: Jordi Franco
- Producció: Cristina Martínez
- Realitzador: Ramon Fornós
Perquè apostem per un magazine quan els altres s'acaben. Perquè volem ser una alternativa a les 7 de la tarda. Perquè l'actualitat sociocultural no s'atura i volem escoltar els seus protagonistes. Perquè la diversió i l'entreteniment no exclouen la informació. Perquè tenim espais per la ciència, la història, els esports, l'oci, la filosofia, la història, els viatges, la immigració, les noves tecnologies, per l'humor...
Perquè entre els nostres col.laboradors estan el periodista Lluís Amiguet, el filòsof Francesc Orteu, l'actor i monologuista Toni Cano, l'humanista i guionista Marcos Jaén ...
Perquè els oients del programa són un membre més de l'equip. Perquè junts aprendrem, ens sorprendrem, saciarem la nostra curiositat, riurem, ens informarem... Perquè per sobre de tot fem radio. Per tots aquests i d'altres motius que descobriràs quan ens escoltis... D'AVUI NO PASSA!
Les seccions
Club Bildeberguet amb el co-autor de La Contra de La Vanguardia Lluís Amiguet. Ha creat el seu propi club amb persones que per la feina que fan, pels seus ideals o per la seva filosofia de vida volem escoltar. Cada / dimecres a les 19.45 / .
La gent Estulin amb el mateix Daniel Estulin.
La Disco-Història de la filosofia amb el filòsof i guionista Francesc Orteu. Cada / dilluns a les 19.45 / ens explica la història de la filosofia a través de la música. Quina relació hi ha entre Plató i els ABBA?
Parlo sense vergonya amb Toni Cano. L'actor s'acostarà cada / dimarts a les 20.00 / al col·lectiu d'immigrants per aprendre els seus idiomes.
Memòria histèrica amb Marcos Jaén. El guionista i llicenciat en Humanitats té una gran vocació de servei públic però no estem segurs que hagi entès bé el concepte perquè es dedica a fer públics aspectes de la vida privada de grans personatges de la història. Fa safareig cada / divendres a les 20.00 /
.cat amb els especialistes del Citilab de Cornella. Artur Serra, Ramon Sangüesa i Vicenç Badenes ens posen al dia i ens ho expliquen de forma entenedora.
Invents del segle XXI amb Cristina Martínez cada / dimarts a les 20.35 /
Eren altres temps amb Jordi Franco. Cada / dimecres a les 20.15 / fem un flashback cap a altres dècades.
El suplement
Cada dia / de 21 a 22 / hores tenim un suplement diferent.
Dilluns: Xerraesports amb la cap d'esports Marga LLuch.
Dimarts: Memòries de la Ràdio amb Agnès Batlle.
Dimecres: Vida verda amb Pilar Sampietro.
Dijous: La Contraportada amb Jacint Felip. Entrevistes disteses.
Divendres: L'Observatori amb Anna Bañeres en col·laboració amb el Parc Científic.