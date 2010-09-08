Ràdio 4. Nova Temporada !
Aquest dijous a les 19.00 es presenta la Programació 2010 - 2011 de Ràdio 4 amb una convocatòria de premsa que comptarà amb un acústic del cantautor Litus.
Ràdio 4 inicia una nova temporada amb forces renovades. Per segona temporada consecutiva la música en català serà el principal eix vertebrador de la nostra programació tot i que mantindrem l'aposta pels continguts d'actualitat, per la cultura, pel cinema, per la música independent, per les noves tecnologies i escoltarem molt especialment el pols de la societat.
Tot i la seva joventut a les ones, l'aposta per la música en català a través del "Catalunya Exprés" va aconseguir un important ressò dels oients ja que aquesta temporada passada hem aconseguit doblar la nostra audiència.
Toni Marín amb el "Matí a 4 Bandes" ens posa al dia una temporada més, aquest cop a partir de les 6 del matí.
La música arribarà a les 11 i s'estendrà fins les18 quan Rosa Gil ens explicarà tot el que passa en el terreny cultura durant una hora cada dia en el "Wonderland".
A partir de les 19 i fins les 22 la Sònia Urbano dirigirà el magazine "D'avui no passa" on l'aspecte social hi tindrà la seva raó de ser.
"Va de Cine" amb Conxita Casanovas tornarà tots els dissabtes i diumenges entre les 13 i les 13:30 i també ho farà "La Taverna del Llop" amb Josep Maria Carrasco, els dissabtes a mitjanit.
Els Serveis Informatius, com sempre, seguiran donant compte de tot el que passa a través dels programes estrictament de notícies. Així com del programa "Parlament" que explicarà les decisions i les lleis que aprova la nostra cambra legislativa i el programa "Retalls" que cada dissabte aportarà les veus de les notícies de la setmana.
Tot plegat una programació que aposta de manera ferma i decidida pel servei públic a la nostra societat, el que, de fet, és la nostra raó de ser. Espero i confio que una temporada més aconseguirem el suport dels oients que volen escoltar la nostra música sense abandonar uns continguts de qualitat.
Montse Melià /
Directora de Ràdio 4