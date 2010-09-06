Música x 3
Emisión: De lunes a viernes, 13:00 a 14:00 horas
Presentador:Rosa Pérez
Género: Rock/Pop
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Todos los especialistas musicales de Radio 3 se sentaran cada tarde junto a Rosa Perez para realizar un duelo de discos, sacados de las discotecas personales de los dj's de la emisora.
Equipo
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Director / Presentador: Rosa Pérez
Desde 1982 se mueve en el mundo de la radio. Magazine FM, Secuencias, Música es Tres o Fluido Rosa son algunos de los nombres de programas que han ido marcando una trayectoria profesional que ha pasado por La Cadena Ser, Radiocadena Española y Radio Nacional de España, y que está llena de música y propuestas artísticas que parten del extrarradio de la creación y que finalmente van asentándose en el panorama cultural de este país.
Ha colaborado en revistas como Boogie, Ruta 66 o Rock de Luxe. También como asesora musical y guionista en el programa Metrópolis de TVE 2. Así mismo ha participado en proyectos artísticos como la edición de un libro de la colección Radio 3, con relatos y trabajos visuales:
- Convocatoria de artes visuales 25 años de Radio 3.
- La participación en el proyecto Heartbeat de la artista Dora García, con la recreación de una ficción, gracias a la difusión radiofónica.
- I BROADCASTING ART, Convocatoria internacional de arte sonoro organizada de manera conjunta por el MUSAC y FLUIDO ROSA.
- I CONGRESO INTERNACIONAL. ARTECH-MEDIA 06. Congreso itinerante en el que participan artistas, comisarios, periodistas y diferentes espacios expositivos y museos del país.
- RADIO-PERFORMANCE, junto a la artista norteamericana Laurie Anderson en el MUSAC (León).
Contacto
Correo electrónico: musicapor3@rtve.es