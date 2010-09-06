Música x 3

Radio 3

Emisión: De lunes a viernes, 13:00 a 14:00 horas

Presentador:Rosa Pérez

Género: Rock/Pop

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Todos los especialistas musicales de Radio 3 se sentaran cada tarde junto a Rosa Perez para realizar un duelo de discos, sacados de las discotecas personales de los dj's de la emisora.

Equipo

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Director / Presentador: Rosa Pérez

Desde 1982 se mueve en el mundo de la radio. Magazine FM, Secuencias, Música es Tres o Fluido Rosa son algunos de los nombres de programas que han ido marcando una trayectoria profesional que ha pasado por La Cadena Ser, Radiocadena Española y Radio Nacional de España, y que está llena de música y propuestas artísticas que parten del extrarradio de la creación y que finalmente van asentándose en el panorama cultural de este país.

Ha colaborado en revistas como Boogie, Ruta 66 o Rock de Luxe. También como asesora musical y guionista en el programa Metrópolis de TVE 2. Así mismo ha participado en proyectos artísticos como la edición de un libro de la colección Radio 3, con relatos y trabajos visuales: