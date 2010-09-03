Sonideros: 103 Cóteles de pasiones, secretos y devociones

Este domingo 5 de septiembre, de 19 a 24 horas, "Sonideros" festeja dos años y 103 programas de edad con un cóctel especial de pasiones, secretos y devociones. "Sonideros" es una bebida energizante y espirituosa a degustar por paladares exigentes y que incorpora toda suerte de ingredientes musicales: desde el jazz añejo y aromas de música clásica a los nuevos combinados de programación electrónica, 'scratching' e injertos, pasando por el blues, el soul, el funk, el rock, el reggae, los ritmos latinos, la raíz africana y las especias exóticas de la tradición árabe y la modernidad asiática o viceversa. No te pierdas la degustación de este domingo y experimenta con nosotros: te brindamos la oportunidad de descubrir canciones con sabor a ti.

"Sonideros" es un programa dominical de músicas diversas conducido por Rodolfo Poveda y diseñado para disfrutar en directo los hallazgos y propuestas musicales de cinco críticos y DJs (DJ Floro, DJ Bombín, Luis Lapuente, Kiko Helguera, Javier de Cambra).Una sucesión de cinco espacios de una hora de duración en los que cada sonidero comparte con el conductor y la audiencia los sonidos capturados del mundo exterior y explora, en círculos concéntricos o excéntricos, sus referentes, su contexto, en suma lo que le da a cada canción todo su sentido y la hace girar - como cualquier disco - siempre sobre sí misma.