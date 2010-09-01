Eduardo Galeano: Una conciencia crítica para celebrar la Semana de la Cooperación
- Escucha la entrevista al escritor uruguayo
- Además, el concierto Najwa Nimri, Celtas Cortos y Carlos Jean
El periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, fue el encargado de iniciar la celebración de Radio 3 de la Semana de la Cooperación. Jorge Barriuso ('En la nube') ha sido el encargado de entrevistar a uno de los más grandes y comprometidos intelectuales sudamericanos.
Esta charla es el momento perfecto para entrar en una atmósfera especial con textos, música y las reflexiones de un autor considerado imprescindible. La conversación con Galeano es perfecta en este contexto, dada su conciencia crítica, irónica y sentimental de la aldea global.
Por la noche, Celtas Cortos, Carlos Jean y Najwa Nimri, pusieron música a la noche de la cooperación en un concierto retransmitido por Radio 3 en directo desde la Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Además, el jueves 9, 'Un Mundo Feliz' con Tato Puerto (20 horas) estará dedicado a este acontecimiento, con la participación en directo del enviado especial de RNE a Haití, y director del Programa "Solidaridad", de Radio 5, Eduardo Sanz.
Una celebración especial para RNE
Radio Nacional de España celebra la Quinta Semana de la Cooperación, en reconocimiento a la labor de miles de cooperantes en todo el mundo que trabajan por la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 8 objetivos suscritos por 189 jefes de estado y de gobierno en la misma fecha del año 2000, que incluyen la erradicación de la pobreza, reducir la mortalidad infantil o combatir el SIDA, entre otros.
El objetivo de la cooperación española es la lucha contra la pobreza y por el desarrollo sostenible, y estos objetivos marcan las metas para su consecución.