Eduardo Galeano: Una conciencia crítica para celebrar la Semana de la Cooperación

El periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, fue el encargado de iniciar la celebración de Radio 3 de la Semana de la Cooperación. Jorge Barriuso ('En la nube') ha sido el encargado de entrevistar a uno de los más grandes y comprometidos intelectuales sudamericanos.

Esta charla es el momento perfecto para entrar en una atmósfera especial con textos, música y las reflexiones de un autor considerado imprescindible. La conversación con Galeano es perfecta en este contexto, dada su conciencia crítica, irónica y sentimental de la aldea global.

Por la noche, Celtas Cortos, Carlos Jean y Najwa Nimri, pusieron música a la noche de la cooperación en un concierto retransmitido por Radio 3 en directo desde la Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Celtas Cortos, Carlos Jean y Najwa en concierto Celtas Cortos, Carlos Jean y Najwa Nimri, actúan en la noche de la cooperación en un concierto que será retransmitido por Radio 3 en directo desde la Sala de Columnas del Círculo de Bellas A ... Escuchar audio

Además, el jueves 9, 'Un Mundo Feliz' con Tato Puerto (20 horas) estará dedicado a este acontecimiento, con la participación en directo del enviado especial de RNE a Haití, y director del Programa "Solidaridad", de Radio 5, Eduardo Sanz.