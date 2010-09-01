Country & Western desde Vigo

COUNTRY & WESTERN es el nuevo disco de SINIESTRO TOTAL

¡Que quede claro! pese a que todo apunta en esa dirección, el nuevo disco de Siniestro Total no es un disco de country, ni de neo folk acústico, ni de versiones, ni en inglés. Es puro Siniestro Total, 15 canciones nuevas de Julián Hernández, Óscar Avendaño y Javier Soto, que destilan lo que llevan estos gallegos mamando desde hace 30 años: rock, blues, swamp, soul y, eso sí, alguna notita country.

¿Y el título entonces?

Nos lo explica la poetisa y buena amiga del grupo, Marcela Do Campo y, después de hacerlo, lo cierto es que resulta hasta lógico. Tras una relación de más de 15 años con Joe Hardy (el productor, que también lo ha sido de ZZ Top y Steve Earle), los Siniestro se van a Houston, Tx, para grabar su nuevo álbum, de un país y del oeste, esto es, Galicia y, además, es un género musical: Country & Western.

Todo cobra sentido, el estudio Foam Box, propiedad del ZZ Billy Gibbons y el diseño de tabloide retro de Mikel Garay haciendo presentes nuestros aciagos días de realidad insulsa y aligerada.

Houston, Texas, el elenco

Producido, mezclado y masterizado por Joe Hardy con Jorge Beltrán al saxo, melotrón, órgano, percusión, Ángel González a la batería, Óscar Avendaño en el bajo y la guitarra, Julián Hernández, voz, guitarra, mandolina, armónica y órgano y Javier Soto tocando la guitarra, el dobro y la slide. El resultado es energético, diverso y poderoso. Músicas esenciales pasadas por el filtro Siniestro. Consistentes, dignos y constantes a punto de cumplir 30 años de carrera.

La materia prima

Se abre este Country & Western con una especie de Rock Island Line, The Very First One in the Drinking Line (¿Soy el primero en la fila de los bebedores¿), cantada en inglés y cierto regusto folk eléctrico, que da paso a Country & Western (¿Es mi país verde y con mar, nunca mejor te las vas a ver. Y si algún día se pone a llover, no te preocupes que así es el Far West¿) para dejar bien claro de qué va esto: músicas de raíz negra, soul-funk-country-blues y una atmósfera pantanosa que impregna buena parte del álbum.

Siguen: Asco, de ambiente setentero y bailable, Mi amigo imaginario metida en el fango de la swamp music con coros pop sesentones, Fariseos del Rock`N¿Roll con un ritmo de guitarras digno de los mismísimos Credence y así hasta 15 cortes en los que hay vals nostálgicos, mezclas de gallego e inglés, guitarras slide, rock duro y spaghetti western pero sin perder un punto de la marca Siniestro Total, especialmente en las letras, absolutamente sin desperdicio.

Adelanto en exclusiva del primer clip en Radio 3

Concebido como un LP de vinilo tanto en duración como en la división en dos caras, el disco se publicará también en CD el próximo 14 de septiembre. La parte audiovisual de Country & Western corre a cargo de Mikel Clemente autor del primer clip, que te ofrecemos antes que nadie, basado en el tema Como el aceite y el yang. Mikel viajó con la banda hasta Houston para testimoniar lo que iba sucediendo y permitirnos disfrutar del ambiente gallego de Texas.

Siniestro Total, 30 años de hitos

Es su disco número 18. Desde que en 1981 empezaran a abanderar el punk rock gallego desde Vigo (formaban la banda entonces Julián Hernández, Miguel Costas, Germán Coppini y Alberto Torrado), al año siguiente publicaban su 1er LP, ¿Cuándo se come aquí? con portada de Óscar Mariné y Todos los ahorcados mueren empalmados como single para la posteridad. En el 83, sale Siniestro Total II: El regreso, ya sin Coppini y con un par de temas que no pasaron la censura del programa de tv Caja de Ritmos.

En el 84, otra de las cumbres sonoras del grupo, con el giro hacia el rock y el power pop que preside Menos mal que nos queda Portugal y que incluía su canción más radiada: Miña terra galega. Bailaré sobre tu tumba, otro de sus himnos, se incluía en el siguiente LP homónimo que vió la luz en 1985.

Los Siniestro no han dejado de publicar desde entonces con un intervalo superior a los dos años hasta arribar a este país y del oeste, con el que alcanzan su décima octava entrega oficial, sin incluir los innumerables EPs y singles editados en España, Portugal, México, Argentina Chile o sus colaboraciones con Alex de la Iglesia.

Una institución del rock patrio desde hace 30 años.