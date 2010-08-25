EIVISSA JAZZ FESTIVAL 2010

Jazz, Soul y Blues en el Mediterráneo

El Eivissa Jazz 2010 alcanza su 23º edición organizado, como siempre, por el Ajuntament d'Eivissa y con su oferta jazzística centrada en los lenguajes soul y blues, encabezados este año por la banda alemana Tok Tok Tok y el español Javier Vargas. Gilad Atzmon, el saxofonista y ensayista israelí completa la terna de grandes nombres de la presente entrega.

Experimentación y apuesta por lo emergente

El Eivissa Jazz Experience, proyecto que se consolida año tras año y que consiste en la reunión de músicos que han pasado por el festival coordinados por el pianista gallego Abe Rábade, lo formarán este año la cantante ibicenca Ángela Cervantes y el también pianista Albert Sanz.

Representando la oferta jazzística pitiusa, la Eivissa Jazz Big Band y el grupo Ibosim Flamenco Jazz se unirán a los ganadores de los concursos organizados por el Getxo Jazz Festival, el de Jazz de Barcelona y el Injuve.

La terna principal

El guitarrista Javier Vargas acude con banda de lujo y como invitados excepcionales, Jorge Salán, de Mago de Oz y Devon Allman, hijo de Greg Allman, de los Allman Brothers. Los alemanes Tok Tok Tok, con diez discos publicados, han alcanzado la excelencia del soul acústico que plasmarán, como hacen en su último trabajo, con un homenaje al repertorio de The Beatles. Gilad Atzmon, conocido intelectual israelí, abiertamente opuesto a la posición de su gobierno en el asunto palestino, vendrá acompañado por su grupo más conocido, The Orient House Ensemble, y la cantante británica Sarah Gillespie.

Radio 3 en el Eivissa Jazz Festival

Hoy Jueves, a partir de las 22:00 y hasta las 24:00 retransmitiremos en directo los conciertos de Wierba & Schmidt Quintet (Ganador del Getxo Jazz 2010) y a continuación Gilad Atzmon $ The Orient House Ensemble featuring Sarah Gillespie.

Mañana Viernes, de 19:000 a 20:00 especial Discópolis, con José Miguel López desde el Hotel Los Molinos (la asistencia es gratuita y bienvenida) y también desde las 22:00 y hasta las 24:00, Gianni Gagliardi Trio (Injuve) y la Vargas Blues Band & Friends con Devon Allman.

Si parte de algún concierto tuviera lugar fuera de este horario, no os preocupeis, porque lo recuperaremos en futuras ediciones de Discópolis que en sucesivas entregas también emitrirá las actuaciones del resto de días.