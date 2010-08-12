El 59º Festival Internacional de Música de Santander en Radio Clásica

El próximo sábado 14 de agosto comienzan en Radio Clásica las transmisiones en directo de la 59 edición del Festival Internacional de Santander desde el Palacio de Festivales. Ese día, se ofrecerá el concierto de la soprano Ainhoa Arteta y el pianista Horacio Lavandera acompañados por la Orquesta Sinfónica de Bilbao dirigida por Günther Neuhald. El concierto presenta un doble homenaje a los 150 años del nacimiento de Isaac Albéniz y el décimo aniversario de la muerte de Miguel Ángel Samperio.

El lunes 16 de agosto nuestra emisora transmitirá el concierto del Ensemble Viena-Berlín con Paul Gulda al piano. Otra doble conmemoración es la dedicada al 150 aniversario del nacimiento de Mahler y al bicentenario del nacimiento de Chopin, que tendrá lugar el jueves 19 de agosto en el concierto de la Royal Philarmonic Orchestra dirigida por Vasily Petrenko. En el programa figura el Concierto número 1 del autor polaco y la 4ª Sinfonía de Mahler.

Al día siguiente, Radio Clásica hará llegar el concierto del conjunto instrumental I Virtuosi Italiani y el flautista Massimo Mercelli dirigidos por Kristof Penderecky interpretando obras de Boccherini, del propio Penderecki y Dvorak. La jornada de clausura del Festival tendrá lugar el domingo 29 de agosto en el concierto que brindará la Danish National Symphony Orchestra, Orquesta de la Radio Danesa, en un programa integrado por las sinfonías Inacabada de Schubert y Titán de Mahler.

En el mes de septiembre Radio Clásica seguirá ofreciendo en diferido conciertos de la 59ª edición del Festival Internacional de Música de Santander celebrados en el Santuario de la Bien Aparecida. Algunos de esos conciertos que emitirá nuestra emisora serán: el concierto homenaje a Enrique Franco en el primer aniversario de su muerte a cargo de la soprano Pilar Jurado acompañada al piano por Sebastián Mariné, el recital de la soprano Ana Häsler y el pianista Enrique Bernaldo de Quirós con motivo del centenario del nacimiento del compositor estadounidense Paul Bowles, y el concierto del Cuarteto Antón García Abril.