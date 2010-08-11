Actuaciones de acondicionamiento en nuestro campo de antenas (radio exterior)
rne
Comunicamos a nuestros seguidores por Onda Corta que debido a problemas técnicos no podrán de momento recibir nuestras emisiones por estas frecuencias:
9.570 Khz./ 11.620 Khz./ 15.385 Khz./ y 17.715 Khz.
En fines de semana, sábados y domingos, las frecuencias afectadas por esos fallos técnicos son:
6.155 Khz.
Y el domingo concretamente la afectada es la frecuencia de 9.665 Khz.
Los equipos técnicos de la Corporación RTVE están trabajando para subsanar todos los problemas y en cuanto las reparaciones estén concluidas le informaremos nuevamente.
Sentimos mucho no poder suministrar por esas bandas el servicio público habitual que venimos realizando.