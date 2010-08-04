Quincena Musical de San Sebastián

La Quincena Musical Donostiarra nació en el año 1939, lo que le convierte en el festival de música clásica más antiguo de España. En sus primeros años de vida se ofrecían conciertos durante quince días, de ahí su nombre, pero posteriormente el festival se extendió durante todo el mes de agosto. Dentro de los festivales de verano de Euroradio Radio Clásica transmitirá un año más en directo siete conciertos de la Quincena Musical Donostiarra que a su vez se difundirán a través de la Unión Europea de Radiotelevisión en un total de 14 países.

La música antigua está muy presente este año en la Quincena. Los dos primeros conciertos que Radio Clásica transmitirá en directo serán desde el Convento de Santa Teresa, los días 9 y 10 de agosto a las 18:00 horas. El primero de ellos será el que ofrecerá el pianista Alexandre Tharaud interpretando piezas barrocas francesas de Couperin, Lully, D¿Anglebert y Rameau. El segundo concierto correrá a cargo del conjunto vocal Alia Música dirigido por Miguel Sánchez bajo el título Música medieval en los caminos de Santiago.

El 12 de agosto Radio Clásica volverá a conectar en directo con el Convento para asistir a la actuación del Nova Lux Ensemble dirigido por Joseph Cabré que interpretará un programa con la música que se escuchaba en la capilla de Luis XIV. El barroco francés volverá a ser el protagonista en el último de los conciertos que Radio Clásica transmitirá desde el Convento de Santa Teresa el 13 de agosto a la misma hora. La música rusa también está representada en tres de los conciertos que transmitirá nuestra emisora. El 11 de agosto Radio Clásica conectará a las 20:00 horas con el Teatro Victoria Eugenia para ofrecer el concierto del Coro de la Catedral de Smolny de Rusia.

Los días 22 y 23 Radio Clásica transmite a las 20:00 horas los últimos conciertos en directo de la Quincena Musical Donostiarra. Desde el Auditorio Kursaal de San Sebastián la Orquesta Nacional Rusa bajo la dirección de Mijail Pletnev ofrece dos conciertos con programas netamente rusos, el segundo de los cuales cuenta con la participación del Orfeón Donostiarra. La música antigua y el repertorio ruso de los siglos XIX y XX son los auténticos protagonistas en los siete conciertos de la Quincena Musical Donostiarra que transmite un año más en directo Radio Clásica de RNE.