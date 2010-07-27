Conoce la nueva programación de verano de Radio Clásica

Radio Clásica afronta el período estival con nuevos programas y contenidos para todo tipo de paladares: desde la cobertura de los festivales de verano, y los clásicos conciertos poéticos hasta la recuperación de pequeñas joyas musicales y los especiales monógraficos, donde el radioyente viajará en el tiempo para conocer los diferentes estilos musicales de todas las épocas.

Agenda de verano: Un repaso a la actualidad musical del verano con Sabrina Aguado. Reportajes y noticias en torno a los festivales de verano, junto con amplia información de los acontecimientos musicales nacionales e internacionales que transmite Radio Clásica durante los meses de estío.

Al alba: Selección musical de Oscar del Canto para la primera hora de la mañana de sábados y domingos en la programación estival de la emisora

Concierto poético: En "Los Clásicos de Radio Clásica" recuperamos este programa de unión entre música y poesía, realizado por Juan Castro y Carlos Arévalo

Cuaderno de viaje: Antonio Román nos invita a viajar a través de la música en las mañanas de sábados y domingos.

Delicatessen: Una selección de miniaturas musicales a cargo de Martín Llade para la sobremesa del verano en Radio Clásica.

Estampas: Mikaela Vergara indaga en las relaciones entre música y naturaleza, apelando a la experiencia estética del arte a través de una serie de Estampas Musicales.

Festivales de Verano: Conciertos y recitales desde los más destacados festivales del mundo ofrecidos por la Unión Europea de Radiotelevisión a través de Euroradio.

La hora española: Ángel Sánchez Manglanos nos presenta una hora de amplia y variada selección de música española de lunes a viernes a las 15.00 horas.

La música en el tiempo: Hora y media en las noches de lunes a viernes con programas monográficos dedicados cada día a un estilo musical. Los lunes, música antigua con Julia Soria, los martes barroco en selección de Carlos Sandúa, los miércoles el clasicismo con Julia Soria, los jueves Sergio Pagán se acerca al romanticismo y los viernes Carlos Sandúa a la música del siglo XX.

Momentos Musicales: Beatriz Torío nos ofrece una variada selección musical en las tardes de verano de lunes a viernes.

Música para un verano: Carlos de Matesanz realiza una selección musical de verano para la sobremesa de los fines de semana.

Noches de estío: Las noches del fin de semana en clave musical con Roberto Mendes.



Simplemente música: Diego Requena presenta en la mañana un recorrido por los diferentes períodos y estilos musicales con incursiones en diversas formas y géneros.

Además, también se podrá disfrutar de las mejores reposiciones de Todo lo cría la tierra (las investigaciones en torno a nuestro folclore de Ramón Marijuán y Gonzalo Pérez) y Juego de Espejos (las mejores entrevistas de Luis Suñén a personajes de la cultura y la ciencia, que no viven de la música, pero sí con la música).