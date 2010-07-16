Como es habitual, nuestra emisora emitirá una amplia selección de estos conciertos de la BBC, en el marco de los Festivales de Verano de Euroradio.Fundados por el empresario Robert Newman y el director de orquesta Henry J. Wood, quien dirigió el primer concierto el 10 de agosto de 1895, los Proms integran uno de los festivales más populares y reconocidos del mundo.

Un año más, Radio Clásica, Radio Nacional de España, ofrecerá una amplia selección de los Proms de la BBC, empezando por el concierto inaugural este viernes 16 de julio, en directo a las ocho de la tarde, las siete en Canarias, desde el Royal Albert Hall de Londres. En transmisión de José Luis Pérez de Arteaga podremos escuchar la Sinfonía número 8 en mi bemol mayor Sinfonía de los mil de Gustav Mahler, interpretada por la Mardi Byers, Twyla Robinson. Malin Christensson, Stephanie Blythe, Kelley OConnor, Nikolai Schukoff , Hanno Müller-Brachmann y Tomasz Konieczny como solistas, los coros de la Catedral de San Pablo, de la Catedral de Westminster, de la Abadía de Westminster junto con el Coro y la Orquesta Sinfónica de la BBC, bajo la dirección de Jirí Belohlavek.

Durante estos meses, dentro de los Festivales de Verano de Euroradio, Radio Clásica ofrecerá una selección de estos conciertos, incluyendo el de la clausura, la famosa Last Night Última Noche de los Proms, que cerrará el festival el próximo 11 de septiembre. Personas de todo el mundo conocen los Proms precisamente por esta Última Noche, en el que los espectadores asisten con trajes llamativos y ondean banderas de Reino Unido y otros países europeos. Un concierto que consta de obras populares de música clásica en la primera parte, seguidas por una serie de piezas patrióticas británicas en la segunda parte, y que en esta ocasión contará con la interpretación de Kiri Te Kanawa y José Carreras, junto con la Royal Choral Society y la BBC Concert Orchestra bajo la dirección de Martin Yates.