Radio Clásica en Granada

Como es tradicional, Radio Clásica, transmitirá una amplia selección de estos conciertos en directo: como inicio el sábado 26 de junio, desde la Abadía del Sacro Monte en Granada, con el conjunto Ensemble Plus Ultra que presenta un programa titulado “Al Oriente por Occidente” y tras ello el domingo 27 de junio, podremos escuchar a la Orquesta Sinfónica del Estado de México bajo la batuta de Enrique Bátiz, quienes nos acercarán al mundo musical iberoamericano con obras de Astor Piazzolla, Silvestre Revueltas o José Pablo Moncayo.

Formaciones prestigiosas como el conjunto de música antigua Ars Longa, o el Trío Mozart de Deloitte y Orquestas representativas de nuestra geografía, como la Joven Orquesta de Granada, la Sinfónica de Galicia o la Filarmónica de Canarias, participarán en estos conciertos. El próximo 4 de julio, Radio Clásica ofrecerá en directo desde el Monasterio de San Jerónimo en Granada el concierto del conjunto Ars Longa, dedicado al “Mestizaje del Barroco americano”.

Asimismo, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada contará entre sus filas con algunas de las voces más destacadas de nuestro país, como por ejemplo la soprano María Bayo y el tenor José Manuel Zapata, a quienes podremos escuchar en directo a través de Radio Clásica el próximo 3 de julio con un programa que incluye dos obras maestras de la zarzuela: Cecilia Valdés, de Gonzalo Roig y La Tempranica de Jerónimo Jiménez. Será bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez y con la Orquesta Sinfónica de Galicia. Igualmente podremos escuchar a Josep Miquel Ramón, María José Montiel y Elena de la Merced junto con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y Pedro Halffter la noche del 1 de julio con obras de Wagner, Ginastera y Falla.

Por último los próximos 9, 10 y 11 de julio, Radio Clásica conectará en directo con el Palacio de Carlos V de Granada para ofrecerles los conciertos del pianista y director Daniel Barenboim junto con la Staatkapelle Berlín, que continúa así su destacada colaboración de años anteriores con el Festival.