El día de la música en Radio Clásica

Una celebración internacional que se realiza el primer día del verano y que creó en 1981 Jack Lang cuando era ministro de cultura de Francia. Su primera edición fue el 21 de junio de 1982.

Desde 1999 Radio Clásica se suma a las distintas celebraciones del Día Europeo de la Música con una programación especial que este año tendrá lugar en los estudios de Radio Nacional de España en Prado del Rey, desde las cuatro de la tarde hasta las doce de la noche.

A lo largo de la tarde, Radio Clásica ofrecerá actuaciones en directo de formaciones como el Cuarteto Vocal Cavatina y el Quinteto de Viento Enara. Asimismo, intervendrán jóvenes promesas de la música, alumnos destacados de los últimos cursos del Conservatorio Superior de Madrid y la Escuela Superior de Música del Reina Sofía.

Durante la programación especial, Radio Clásica alternará actuaciones en directo desde los estudios de Radio Nacional de España en Prado del Rey, con otros conciertos especiales, entre los que destaca a las ocho de la tarde uno de los pertenecientes a la serie de programas protagonizados por la Orquesta Filarmónica de Nueva York bajo la dirección de su actual titular, Alain Gilbert, y con presentación del actor Alec Baldwin. La jornada se cerrará con una selección de las actuaciones con las que el Auditorio Nacional de Música en Madrid celebra este Día Europeo de la Música.