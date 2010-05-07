¿Cómo es 'Ninfosis' entre bambalinas?

Asegura Eloy Azorín que no está nervioso y que se siente arropado por "un grupo de gente marravillosa y efectos sonoros increibles". Así me lo asegura el actor durante la entrevista previa al estreno del radioteatro 'Nimfosis'.

El programa La LibéLula es el encargado de emitir la ficción sonora, pero antes se escenifica en directo con público desde La Casa Encendida de Madrid.

Antes del estreno Queda apenas hora y media para el estreno cuando llego al auditorio de La casa Encendida. En esos momentos está acabando el ensayo general. El ritmo en el control de sonido es frenético. Los efectos sonoros deben estar sincronizados con precisión quirúrgica. La música acompaña a la historia de terror psicológico que está en ese punto álgido previo al desenlace. Al acabar en ensayo los actores se dirigen a los camerinos. Entre risas comentan satisfechos lo bien que suena todo, también se discuten algunos detalles técnicos. Pasada la adrenalina del ensayo general, se relajan los músculos y el equipo empieza a dar buena cuenta del catering. Tortilla, queso, fresas y algo de jamón pueblan la mesa del camerino. Tras el ágape, el grupo se dispersa, algunos charlan, otros van a ver las vistas de la terraza y otros visitan la exposiciones de La Casa Encendida.