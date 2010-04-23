Conciertos en Radio Clásica

Radio Clásica de Radio Nacional de España y la Escuela Superior de Música Reina Sofía presentan una nueva edición del ciclo Solistas del Siglo XXI, que tendrá lugar en el Gran Anfiteatro del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid.

Radio Clásica transmitirá en directo los cinco conciertos que integran esta XVIII edición y que tendrán lugar los sábados 24 de abril, 8, 22 y 29 de mayo y 5 de junio a las 12:00 horas.

El sábado 24 de abril, Radio Clásica inicia esta nueva edición del ciclo Solistas del Siglo XXI en el Gran Anfiteatro del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid a las doce del mediodía. El Grupo Albéniz Prosegur inaugura este ciclo con obras de Haydn y Schumann, además de un cuarteto de Marco, encargo de la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

El segundo concierto se celebrará el sábado 8 de mayo a cargo del Cuarteto Voce, que interpretará obras de Ravel y Smetana.

En el concierto del 22 de mayo, podremos escuchar obras de Chopin, Mendelssohn y Panisello, de quien se estrenará un estudio por encargo de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, de la mano del pianista David Kadouch.

El cuarto concierto tendrá lugar el 29 de mayo y contará con la participación del Ensemble del Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid, el Trío Mozart de Deloitte y el Grupo Schöenberg. Interpretarán obras de Falla, Schöenberg y Camarero, ésta última por encargo de la Escuela Reina Sofía.

Para terminar este ciclo, en el último concierto, el 5 de junio, actuará el pianista Miguel Ángel Ortega Chavaldas junto con el violonchelista Masksym Dyedikov, quienes nos ofrecerán obras de Brahms, García Abril y Hosokawa, estas últimas también por encargo, cerrando así la XVIII edición del ciclo Solistas del Siglo XXI, organizado por Radio Clásica de Radio Nacional de España y la Escuela Superior de Música Reina Sofía en el marco de Los Conciertos de Radio Clásica

Gran Anfiteatro del ilustre Colegio de Médicos de Madrid (Santa Inés, s/n, Madrid).

Sábados 24 de abril, 8,22 y 29 de mayo y 5 de junio de 2010 a las 12:00 horas.

Entrada libre, aforo limitado.