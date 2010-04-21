Radio Clásica en La Noche de los Libros

Radio Clásica participa en La Noche de los Libros el próximo viernes 23 de abril con un evento que tendrá lugar en el Ateneo de Madrid a partir de las 22.30h. Se inicia esta colaboración en primer lugar con un acto configurado a modo de happening radiofónico que incluirá intervenciones performativas y musicales que se desarrollarán en las escaleras de entrada al Ateneo, así como una instalación sonora elaborada a partir de fragmentos de producciones de arte radiofónico realizadas por Radio Clásica/RNE y relacionadas con la creación literaria. A partir de las 24.00h el programa Ars Sonora presenta una edición especial que será transmitida por Radio Clásica en directo desde el teatro del Ateneo.

Entre los participantes en el evento y en el especial de Ars Sonora figuran Llorenç Barber, Montserrat Palacios, Fernando Millán, Carlos Chacón del Pino, Ana Asensio, el ciudadano 2531254 y el conjunto vocal Proyecto 23, entre otros. Para disfrutar de manera interactiva de la instalación sonora radiofónica los espectadores pueden llevar su propio aparato receptor de radio.