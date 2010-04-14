Desnudos por amor al arte

En su diccionario no existen las palabras pudor y vergüenza. Trabajan mostrando su cuerpo a los demás y sirven de molde para los artistas del futuro. Son los modelos artísticos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Profesionales cuyo trabajo es mantener una pose determinada ante un nutrido auditorio de estudiantes.

El posado de Ángel Luis

Uno de esos profesionales, Ángel Luis, nos recibe completamente desnudo en una de las aulas. Recostado sobre una cama y protegido de las corrientes por unas viejas estufas de luz, el modelo explica cómo es su trabajo, por qué se metió en esto y qué es lo más bonito de su oficio. Los alumnos también nos comentan que lo más importante de todo esto es lograr la naturalidad.

También hemos recogido las impresiones de la calle. Y por las respuestas que hemos obtenido parece que la desnudez casi siempre tiene un precio.