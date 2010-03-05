LA VIDA EN VERDE en Biocultura Valencia

Este fin de semana visitamos la Feria Biocultura que se celebra en Valencia. Pilar Sampietro, directora del programa “Vida Verde”, entrevista a Ángeles Parra, directora del certamen y Ángel Mateo, del Centro de Hipnosis Profesional, entre otros invitados. El domingo “Vida Verda”, abordará, entre otros temas, la bioconstrucción y el cultivo de verduras ecológicas. No se pierda este sábado “Vida Verde” en castellano, a las 10:05 UTC, y el domingo , a las 14:05 UTC. Además, “Vida Verda”, en catalán, también el domingo a las 03:05 UTC.