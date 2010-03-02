Clasificación Europacopa 2012 (Radio Exterior)

Radio Exterior con la roja. Radio Exterior con la roja.

El viernes 8 España-Lituania.Se emitirá un Tablero Deportivo especial desde las 19.00 UTC.

Y el martes 12 Escocia-España. El Tablero Deportivo comenzará a las18.30 UTC.

Para que puedan recibirlo en su totalidad se prolonga la emisión para África Ecuatorial, frecuencia de 17.755 Khz.

También se prolongan las emisiones para América desde nuestros emisores en Costa Rica.

América del Norte: 17.850 Khz.

América Central: 9.765 Khz.

América del Sur: 15.125 Khz.