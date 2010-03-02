final Mundial de Fútbol de 2010 en Radio exterior

Radio Exterior con la roja. Radio Exterior con la roja.

El sábado Radio exterior de España ofrecerá a sus oyentes el partido de semifinales entre Uruguay y Alemania. Sera en un Tablero deportivo especial que comenzara a las 18.25 UTC.

El domingo programación especial. Desde las 14.05 UTC Nuestros enviados especiales en Sudáfrica les traerán las últimas novedades de nuestra selección Y las 18.30 UTC la gran final entre España y Holanda. Terminaremos con un especial hasta las 22.00 UTC que podría prolongarse según lo requiera la actualidad.

El lunes programa resumen y recibimiento de la selección española en Madrid. Desde las 14.00 UTC acompañaremos a la roja en su recorrido por la capital.

Para que todos nuestros oyentes puedan escuchar estos programas ampliaremos la emisión para África Ecuatorial por la frecuencia de 17.755 kHz.

Desde nuestro centro emisor en Costa Rica, también ampliaremos la transmisión de las tres emisiones (América del Norte, Centro y Sur).

Por último tendremos una emisión especial hacia Oriente Medio-Océano Indico de 18.00 a 23.00 UTC. Por la frecuencia de 12.015 kHz.