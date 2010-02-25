Zarzuela en concierto: Cádiz de Chueca en directo desde Málaga

El domingo 28 de febrero, Día de Andalucía, Radio Clásica, de Radio Nacional de España transmitirá en directo a las 20.00 horas desde el Teatro Cervantes de Málaga la versión en concierto de 'Cádiz', Episodio Nacional cómico-lírico-dramático en dos actos con libreto de Javier de Burgos y la chispeante música de Federico Chueca y Joaquín Valverde.

Cuando la obra se estrenó en el Teatro Apolo de Madrid el 20 de noviembre de 1886 el éxito fue tan grande que marcó un hito en la historia del teatro madrileño. En esta ocasión vamos a escuchar todos sus números musicales en la versión de Isabel Rey, José Bros, José Julián Frontal, Ana Ibarra y Luis Pacetti en los papeles protagonistas, junto con el Coro de Ópera de Málaga y la Orquesta Filarmónica de Málaga bajo la dirección Lorenzo Ramos.