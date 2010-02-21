La Habitación Roja de paso por Radio 3

'Universal', el esperado álbum de los valencianos La Habitación Roja, ya está a la venta. Precedido de seis trabajos anteriores, quince años de trayectoria y conformando un todo 'del que hay que estar orgulloso', según nos cuentan, aparece un disco lleno de grandes temas pop que prometen no dejarte indiferente.

En estos días hemos tenido el placer de tener por aquí a La Habitación Roja en un par de ocasiones, dejándonos declaraciones y un buen puñado de material de directo.

El pasado 14 de enero el grupo pasó por Los Conciertos de Radio3 e hizo un recorrido por los temas del nuevo disco en primicia para 50 oyentes de la emisora. Grabaron un Fuera de Lugar en el que interpretan, desde el planetario de Cosmocaixa y bajo un manto de constelaciones, el tema "Voy a hacerte recordar" con el que han decidido abrir el nuevísimo 'Universal'. Angel Carmona les tuvo en directo en el mañanero Hoy empieza todo mostrando los temas del disco en riguroso directo radiofónico y 180 Grados nos descubrió algunos de los cortes.

Incluso hemos desempolvado de nuestro archivoun tema de su disco debut, ¿Y?, grabado en Los Conciertos de Radio 3 en el año 1998.