Otros acentos
Radio Exterior de España
Emisión: Martes a sábados 05.05 U.T.C.
Dirección y presentación: Mavi Aldana
Nueva etapa de un programa que ya ha cosechado premios internacionales como Premio al Mejor Espacio Radial español sobre inmigración, que otorga Canal Latino TV...
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Hecho desde España para el Mundo y que puedes disfrutar a través de RNE Radio 5 de 11 a 12 de la noche, una hora menos si estás en Canarias... Si lo tuyo es la Onda Corta, a través de Radio Exterior de España, tal vez nos oigas en directo... Pero diferido...
Aún así puedes participar.
Un programa plural donde cabemos todos. Estamos en una etapa de consolidación en la que iremos incorporando cada vez más, el uso de las nuevas tecnologías. De momento, puedes consultar nuestro blog en el que te adelantamos los invitados de cada día
Contacto: consultas.otrosacentos@rtve.es