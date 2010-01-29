El arbol de las palabras

Radio Exterior de España

Emisión: Sábado 11.05 y Domingo 22.05 U.T.C.

Dirección y presentación : Javier tolentino

El árbol de las palabras es una apuesta desde Radio Exterior de España por la difusión de un cine de África, de Asia, de Oriente Medio y de Oriente Próximo que tiene escasas posibilidades de ser conocido en Europa, incluso en los propios países donde se hace, se crea y se produce. Probablemente estemos hablando de las cinematografías más emergentes desde el punto de vista creativo, un cine con muchos autores, directores y realizadores que están proponiendo desvelar, contar y narras sus temas y sus problemas desde su mirada, desde casa y sin los intermediarios occidentales de siempre.