Rádio Exterior da Espanha

Emissão: De segunda a sexta-feira às 18:30 (ao vivo) e às 21:00 UTC

Coordena e apresenta: Estela Viana

Colaboradores: Alexandre Agabiti, Michelly Teixeira e Rita Siriaka

A Emissão em Português é emitida de segunda a sexta-feira ao vivo às 18:30 UTC com uma retransmissão às 21:00 UTC.

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Realizada em português nos estúdios da Rádio Exterior da Espanha em Madri, com uma duração de 25 minutos, a Emissão consta de um informativo diário e de diversas seções que abarcam todos os âmbitos da atualidade, tanto da Ibero-América como dos demais países lusófonos.

Frequências: - Para a América do Sul, 17.715 e 15.125Khz às 18:30 UTC (ao vivo), e 11.680Khz Onda Curta às 21 horas UTC;

- Para a América do Norte, 17.850Khz às 18:30 UTC;

- Para a América Central, 9.765Khz às 18:30 UTC;

- Para a África, 17.755Khz às 18:30 UTC;

- Para a Europa, 7.275Khz às 18:30 UTC.

Contato: portugues@rtve.es

Emissão em Português, Radio Exterior de España, Apartado de Correios 156202, Caja Postal 28080, Madrid.

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