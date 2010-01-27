Ayer
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Radio Exterior de España
Emisión: Sábado 14.05 y Lunes 06.05 U.T.C.
Dirección y presentación: German Sanchaez
'Ayer' son conversaciones con personas de la vida española del pasado, elegidos, a menudo, fuera de cualquier agenda de actualidad.
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'Ayer' quiere ser una miscelánea de recuerdos de hechos y de personas, con un común denominador, quizá : haber quedado desplazados o muy solapados, en el relato canónico del pasado que se repite en los grandes medios de masas.
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