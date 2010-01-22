Radio Exterior de España

Emisión: Lunes y miércoles 19.30 y 23.30 U.T.C.

Dirección y prentación : Marcos Mostaza

Era Macbeth quien decia aquello de 'La vida es una historia contada por un loco, llena de ruido y de furia y sin significado'. Casi parece una primera estrofa de Bob Dylan... o una paráfrasis instrumental de King Crimson. El sonido y la furia de la musica tal vez no den significado a la vida... pero ayudan a hacerla mucho mas llevadera, sin duda.

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Este es un rincon, no solo para escuchar algunos de los mejores temas de la musica rock, jazz y folk del siglo XX, sino ante todo, para conocer su historia y su evolucion. La carrera de artistas consagrados... y de otros que han caido en el olvido. Los discos que han hecho historia... y los que permanecen alabados como pequeñas joyas de culto desconocidas para el gran público.