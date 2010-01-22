Radio Exterior de EspañaRadio Exterior de España

Emisión: Viernes 17.05, Sábado 01.05, 12.05 y Domingo 06.05 U.T.C

Dirección: Miguel Angel de Rus

Sexto Continente es un programa magacín de Radio Exterior de España hecho por escritores de España y América y dedicado a la literatura creada en español y repartida por todo el mundo. Novela, cuento, teatro, ensayo, historia, poesía, todo tiene cabida en este Sexto Continente que está unido por un lazo común; el idioma español.

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Dirige el programa el escritor español y editor de Ediciones Irreverentes Miguel Angel de Rus, quien cuenta con un equipo de colaboradores que representa lo más selecto de la literatura actual creada en español. El venezolano Juan Martins y el dramaturgo español José Luis Alonso de Santos nos recomiendan el mejor teatro de ambas orillas del mismo mar; nos ofrece sus artículos sobre literatura el uruguayo Jorge Majfud; hacen propuestas de lecturas de libros la cineasta argentina Claudia Martínez, los escritores españoles Alicia Arés y Santiago García Tirado, el mexicano Juan Patricio Lombera, el argentino Horacio Vázquez Rial y el francés- español- caribeño Johari Gautier.

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