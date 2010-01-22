La linterna mágica

Radio Exterior de España

Emisión: Martes y jueves 19.30 y 23.30 U.T.C.

Dirección y prentación : Marcos Mostaza

Es la hora de apagar las luces y dejarnos hipnotizar por las fantasmagorías maravillosas de la gran pantalla. Porque, aunque apenas llevamos a nuestras espaldas algo mas de un siglo de cine, el séptimo arte ha evolucionado muy deprisa y ha dejado en las filmotecas algunos titulos que forman parte de nuestra cultura y nuestra historia.

Visita Radio Nacional

Desde los pioneros que desconocían la técnica del montaje.... hasta los últimos autores capaces de crear mundos oníricos y espectaculares... o reflexiones profundas e intimas. Este viaje visual compuesto de sonido nos llevará alternativamente del expresionismo aleman al cine independiente norteamericano.... de la novelle vague a la ciencia ficcion de los 50... del erotismo al terror de los monstruos míticos.