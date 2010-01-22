Radio Exterior de EspañaRadio Exterior de España

Emisión: De lunes a jueves a las 22.05 y de martes a viernes a las 03.05 y 06.05 UTC

Director: Susana Santaolalla

Catorce años de emisiones diarias y galardones como el Premio Atlántida 2003, concedido por el Gremio de Editores de Cataluña, y el Premio al Fomento de la Lectura 2005, otorgado por la Federación de Gremios de Editores de España, avalan la trayectoria de este espacio de Radio Exterior de España dedicado exclusivamente a la lengua española y a la literatura hispánica.

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En UN IDIOMA SIN FRONTERAS no sólo se aborda la actualidad informativa -novedades literarias, premios congresos, etc.- sino que también se ofrece a los interesados numerosos consejos para ayudarlo a expresarse mejor en castellano.

El programa cuenta además con la colaboración de especialistas del Instituto Cervantes, de cuyas actividades se realiza un exhaustivo seguimiento.