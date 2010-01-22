Radio Exterior de España

Emisión: Sábado 08.05 y lunes 05.05 U.T.C.

Dirección y prentación : Marcos Mostaza

Bienvenidos a la Costa de las Tormentas: un lugar entre mundos, donde todos los tiempos se tocan. Una taberna que es refugio de fantasmas y de seres que no existieron. Donde el pasado resucita y el futuro se abre como ventanas en un laberinto. La cerveza y el vino caliente se paladean mientras la mejor música se escapa de las chimeneas y del retumbar de los relámpagos.

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Por este recinto han pasado personajes de la literatura, cuadros redivivos, personajes de leyenda, seres que nunca han existido. Porque la taberna es un santuario de la imaginación, y todo es posible cuando el sonido, los sueños y las guitarras comienzan su concierto de fantasía.

No hay mayores tabúes que el respeto a todas las ideas y la posibilidad de admirar las ilusiones del mundo al tiempo que nos reímos de nosotros mismos. La realidad, los cuentos, la poesía, y el arte son visiones de delirio entre tragos de cerveza amarga, vino caliente y viejo y polvoriento licor. Es vuestro rincón de reposo. Un hogar de piedra y chimeneas bajo una eterna y fría tempestad.