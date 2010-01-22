La actualidad a debate

Radio Exterior de EspañaRadio Exterior de España

Emisión: Jueves 18.05 U.T.C.

Dirección: Alejandro Alcalde

Actualidad a Debate es una tertulia semanal de actualidad internacional que emite Radio Exterior de España. Visita Radio Nacional

El objetivo es analizar en profundidad asuntos de especial relevancia acaecidos en los últimos siete días, repasar la marcha de los procesos pendientes en la escena internacional, interesarnos por las decisiones en el seno de las instituciones y los organismos supra nacionales, detenernos en países o zonas del planeta específicas y seguir atentamente los principales liderazgos