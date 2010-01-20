Vida Verda
- Dimecres de 22.00 a 23.00
- Escolta els àudios A la Carta
Aquesta és una finestra oberta per tal que els ciutadans del món pugueu comprovar com es respon en aquesta àrea mediterrània a la situació de canvi climàtic que viu el planeta.
Totes les edats, totes les condicions socials, tots els nivells de compromís mediambiental.
Parlem amb professionals que apliquen els conceptes d'ecologia a la seva feina i també a la seva vida quotidiana.
Us expliquem com apropar el temes mediambientals als més petits de casa.
Us mantenim informats de iniciatives com les que Greenpeace, Som lo que sembrem, la Fundació Terra o revistes com Integral o The Ecologist desenvolupen des-de la Mediterrània.
Parlem de propostes ciutadanes i personals que estan ajudant a canviar la nostra manera de veure la vida i apostar per una VIDA VERDA.
Vida Verda també a Radio Exterior de España. Radio Exterior de España. Emisió: Diumenge 03.05 U.T.C