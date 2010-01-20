Hora América
Radio Exterior de España
Emisión: Lunes a viernes 21.05. Martes a sábado 00.05 U.T.C.
Direción y presentación: Teresa Montoro
Subdirección: Lola Martínez.
Colaboradores: Chema Forte, Mª Dolores Albiac, Nuria Guitart
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HORA AMÉRICA recoge, amplía y analiza las noticias más importantes de la actualidad iberoamericana a través de entrevistas, reportajes y comentarios de los protagonistas. Un programa que no olvida los lazos de unión entre España e Iberoamérica y que sigue con atención la expansión del español en países como Estados Unidos.
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