Radio Exterior de España

Emisión: Domingos 02.05 U.T.C.

Director y presentador : Manuel Moraga

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EDITORIAL

El arte flamenco es un mundo apasionante, tanto por su origen y tradición como por el día a día que vive y por los nuevos horizontes que se atisban. El Callejón del Cante solo quiere ser un espacio transmisor de esa pasión.

Sin perder la cara a la actualidad, tampoco nos dejamos avasallar por ella. La actualidad nos da el pulso vital de este arte, pero hay multitud de facetas y de artistas que sin ser protagonistas de la exigencia informativa de la inmediatez, contribuyen o han contribuido en gran medida a que nuestro flamenco siga teniendo vigentes sus referencias, esas líneas de vida que hacen que este arte tenga un pasado con el que afrontar su futuro: “ni el pasado ha muerto, ni está el mañana 'ni el ayer- escrito” (A. Machado).

Dedicamos la parte principal del programa a profundizar en las claves del flamenco, a presentar novedades discográficas o a conocer mejor a los verdaderos protagonistas: los artistas' y los aficionados, porque una cosa no se entiende sin la otra.

La didáctica del flamenco

Como la música flamenca es un sistema complejo, El Callejón del Cante ha querido buscar a los mejores asesores que lo expliquen. Así, para ir conociendo poco a poco toda esa intrincada maraña de estilos o palos flamencos, en El Callejón de Cante hemos creado una sección que llamamos Cuaderno de Cantes. Y nadie mejor para ayudarnos a explicar ¿y a comprender- el flamenco, que un profesional de este arte: Pedro Sanz es cantaor, maestro de nueva generación, premio silla de Oro del Cante, gran conocedor y estudioso de las formas flamencas que también ha sido reclamado por grandes nombres de la música clásica, como Rafael Frühbeck de Burgos.

Flamenco global

En El Callejón del Cante no nos gusta mirarnos el ombligo. El flamenco nació en España, pero hoy ya no sirven las líneas geográficas. El flamenco, como toda cultura, es un arte global que se extiende gracias a artistas, aficionados y programadores que luchan por llevar este arte a todos los rincones del planeta. Nosotros queremos conocer y reconocer ese trabajo desde nuestra sección Flamencos por el Mundo.

Postales: tribunas de opinión libre

El periodismo es información, pero también opinión. Por eso El Callejón del Cante deja todas las semanas una tribuna libre al pensamiento de personas e instituciones que tiene mucho que decir en el flamenco. La Fundación Mario Maya, el Instituto de Cultura Gitana, Keiko Higashi (co-directora y co-editora de la revista Alma 100, y colaboradora de la revista japonesa Paseo Flamenco), Juan José Castillo (director de contenidos de www.esflamenco.com), Joaquín San Juan (director del Centro de Arte Flamenco y Danza Española “Amor de Dios”) son nuestros principales postaleros, al los que se van sumando puntualmente otras personalidades del mundo del flamenco cuya visión y opinión libre puede ayudarnos a conocer mejor el momento actual de este arte: Manuel Navarro (coordinador del Festival Internacional del Cante de las Minas), Paco Vargas, (crítico flamenco y creador de la revista digital Ático Izquierda), Ángeles Castellano (responsable de Por Bloguerías, blog del diario El País), Murielle Timsit (creadora y directora de la web francesa www.flamenco-culture.com) Asunción Demartos (presidenta de la Asociación Artistas Flamencos), etc.

Desde este Callejón del Cante queremos recordar especialmente al maestro Mario Maya que siempre apoyó este proyecto y quiso estar en él desde el principio. La fatalidad del destino no lo permitió, pero su espíritu sigue con nosotros a través de la Fundación que lleva su nombre.

Un mundo vivo

Hoy encontramos manifestaciones del arte flamenco en cualquier parte del planeta. La actualidad y la agenda del mundo del flamenco la aporta todas las semanas Rafael Manjavacas, director de www.deflamenco.com, toda una referencia informativa y una de las publicaciones internacionales más potentes de este ámbito.

Manuel Moraga Director y presentador del El Callejón del Cante,

Manuel Moraga lleva vinculado a la información sobre flamenco desde 1994. Es colaborador del espacio “El Ojo Crítico” (Radio Nacional de España), así como de Radio 5 Todo Noticias y las revistas Acordes de Flamenco, La Flamenca, Alma 100 y www.deflamenco.com. Al margen del flamenco, es director de contenidos de la web www.recreatuviaje.com, colabora con el espacio radiofónico sociosanitario La Rebotica y con la editorial Quindici Editores.