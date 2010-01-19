Puntos de Vista

Radio Exterior de España

Emisión: Lunes a viernes 09.05 y Martes a viernes 03.05 U.T.C.

Dirección y presentación: Alberto Martínez Arias

Redacción: Ana Gil y Belén de Vicente

El programa arranca todos los días con una entrevista en profundidad a un personaje de actualidad, que al final responde a un cuestionario personalizado. Inmediatamente después se abre un espacio de divulgación que una vez cada quince días repasa asuntos relacionados, los lunes con la Ciencia (José Antonio López) y el uso del español con FUNDEU, la Fundación del Español Urgente (Alberto Gómez Font); los martes con la salud, de la mano de FEDER, Federación Española de Enfermedades Raras (cada quince días se aborda un síndrome diferente) y la astronomía (Benjamín Montesinos); los miércoles se habla alternativamente de economía (Antonio Miguel Carmona) y de nutrición (Carmen García Torrent); los jueves de ecología (Fernando Maestre Gil) y de etología (José Julio Urías) y, finalmente, los viernes la divulgación se dedica a los riesgos en la red para las más jóvenes, en colaboración con progeles.com (Anna Luisa Rotta) y a la justicia (Carlos Berbell y Yolanda Rodríguez)

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También en función de los días de la semana, la primera hora del programa se completa con distintos espacios: los lunes una rueda con los corresponsales de Radio Nacional de España; los martes se abre una mesa de reflexión sobre asuntos políticos en las que participan alternativamente diputados (Méndez, PSOE; González, PP y Surroca, CiU) y senadores (Fernández, PSOE; Lucas, PP y Anasagasti, PNV); los miércoles se intenta conocer un poco mejor un país determinado a través de una entrevista con el embajador español del país que se trate; los jueves, se habla de actualidad internacional con Dolores Albiac y Carlos Malamud; y finalmente los viernes se dedica el último tramo de la primera hora a los 'creadores' musicales, que interpreran en directo alguno de los temas de sus últimas composiciones.

En la segunda hora del programa, los lunes se entrevista a un escritor que haya publicado recientemente un libro; se comenta algún aspecto relacionado con la lucha contra el cambio climático y se abren los micrófonos a una conversación sobre asuntos cotidianos en la que intervienen, de dos en dos, Gregorio Peces Barba y Pedro González Trevijano; Carlos Berzosa y Elisa Beni; Alicia Mariño y César Pérez de Tudela y Espido Freire y César Antonio Molina. Los martes se convoca a distintos personajes para debatir un asunto que suscite cierta controversia bajo el epígrafe genérico de 'Mundo curioso'; se analiza en cinco minutos, alternativamente, la actualidad en lo que a las subastas se refiere, con Miguel Ángel García-Juez, y los secretos de Patrimonio Nacional, con alguno de sus responsables y se finaliza el espacio con música, clásica y contemporánea en función de las semanas (Santiago Martínez Arias y Manolo Castro). Los miércoles se habla de teatro (Susana Santaolalla) con la presencia en el estudio de directores y actores de la obra que se aborde; cinco minutos para la salud laboral y se remata la edición con una tertulia con europarlamentarios (Alejandro Cercas, PSOE y Luis de Grandes, PP). Los jueves hay una ventana al mundo de los discapacitados; se repasa lo último en electrónica y se enfoca las novedades que aporta el mundo del cine (Aureli de Luna) y los viernes se habla de deportes con algún protagonista de la disciplina que se trate; se incorpora un monologuista al espacio y se charla con los alumnos de los Institutos de Enseñanza Secundaria que todos los viernes acuden a ver en su totalidad el programa.