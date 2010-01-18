El Vestuario

Los deportes en Radio Exterior

REE

Radio Exterior de EspañaRadio Exterior de España

Emisión: Lunes a viernes 12.05 U.T.C.

Director: Emilio Javier Arroyo

Redacción: Emilio Javier Arroyo, Pedro Molina Serrano y Carlos Núñez Sánchez

El Vestuario es el programa de deportes de Radio Exterior que completa la oferta de programación deportiva junto con Tablero Deportivo y Radiogaceta de Los Deportes. Cada día os contamos toda la actualidad del mundo del fútbol, el baloncesto, el tenis, el ciclismo o el motor, dando cabida también al deporte más minoritario, con sus protagonistas y con las voces de Radio Nacional.

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Con rigor pero sobre todo con muy buen humor y sin que falte la música. Porque al fin y al cabo el deporte es diversión, es pasión y a nosotros nos encanta. En este vestuario no hay suplentes, todos saltamos al campo para darte la mejor información y pasar un buen rato. ¿Te apuntas?.