2000-2009: Los mejores discos de Radio 3
Sí, los más matemáticos de la casa nos dirán que aún queda un año para el final de la década, pero como es tradición, hacemos recuento de lo mejor de los últimos años con el cambio de dígito. Ahora recibimos los 10's, pero antes, hacemos un repaso por los que a nuestro criterio fueron los mejores discos de esta década casi finalizada. La selección ha sido realizada por algunas de las voces de los programas no especializados de Radio 3: Gustavo Iglesias y José Manuel Sebastián -'Hoy Empieza Todo'-, Virginia Díaz -'180 Grados'-, Santiago Alcanda -'Como lo Oyes'-, Julio Ruiz -'Disco Grande'- y Arturo Paniagua -Web de Radio 3-
Gustavo Iglesias > Hoy Empieza Todo
Primal Scream - Xtrmntr (2000)
El mejor disco: En los 90 demostraron conocer los rudimentos del rock clásico y su capacidad para crear cosas nuevas a partir de ellos. Con 'Xtrmntr' los demolieron por completo y construyeron un disco feroz y abrumador en el que las guitarras y máquinas definían lo que se suponía que iba a ser el rock del siglo XXI. Para bien o para mal no creó escuela.
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Wilco- Yankee Hotel Foxtrot (2002)
El mejor grupo: Una década inmaculada con cuatro discos que no han bajado del sobresaliente. 'Yankee Hotel Foxtrot' se llevó la matrícula de honor y puso a Wilco en la línea de salida desde la que alcanzarían su actual y merecido status de intocables.
Video: I'm Trying To Break Your Heart | Escuchar disco completo
Rufus Wainwright - Want One (2003)
El mejor solista: El desbordante talento y la ambición ilimitada de Rufus Wainwright explotaron en su tercer álbum. Un monumento al exceso emocional y sonoro con la rara virtud de llegar al límite sin sobrepasarlo. Desde que editó este disco no ha parado de girar y son incontables las veces que ha actuado en nuestro país. Una prima donna sin reparos en alternar las lentejuelas con el mono de trabajo.
Video: 14th Street | Escuchar disco completo
Björk - Vespertine (2001)
La mejor solista: Ya lo fue en los 90 y en el nuevo siglo ha seguido manteniendo el nivel. Ese que le llevó a firmar si no su mejor disco, sí el más compacto y coherente. El más intimista y hermoso. Un álbum que emana frío y calor al mismo tiempo y que te hace creer que el talento de Björk no es de este mundo.
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Bloc Party - Silent Alarm (2005)
El mejor debut: Sí, por encima incluso del 'Is This It' de The Strokes. La banda londinense deslumbró con un imparable catálogo de pop bailable y frenético con un plus de intensidad emocional. Para hacer pogo con la carne de gallina. Y qué pena que no haya más bandas de rock con vocalistas negros.
Virginia Díaz > 180 Grados
Wilco- Yankee Hotel Foxtrot (2002)
¿Se puede elegir un disco como uno de los mejores de la década sólo por una canción? Si es 'Jesus, Etc.', sí. Lo bueno es que no se trata de una sola canción, el cuarto disco Wilco es de esas cosas que pasan pocas veces en la vida, es casi celestial. Es una obra maestra, una especie de monstruo, uno de los mejores discos de 2002.
Video: I'm Trying To Break Your Heart | Escuchar disco completo
The Strokes - Is This It (2001)
Y resucitó el rock en estado puro. Cinco neoyorkinos con pinta de 'yo no fuí' con un guitarrista llamado Albert Hammond Jr de quien, seguro, su padre pensó que no haría carrera. Año 2001, festival Isladencanta, Palma de Mallorca, se suben al escenario y dan un concierto inolvidable. El disco no duraba ni cuarenta minutos, los conciertos tampoco pero hacía falta nada más. Su debut marcó a una generación musical -y estética-. Después de ellos llegaron más grupos pero no fue lo mismo. Fíjate en el nombre, el golpe de efecto lo dieron ellos.
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Franz Ferdinand - Franz Ferdinand (2004)
De entrada, el debut de estos escoceses era bueno, nada extraordinario, pero bueno. Sin embargo, empezó a cobrar fuerza con su despliegue en directo. Ahí es donde nos dimos cuenta de la potencia de canciones como 'Take me out', 'Dark in The Matinée', 'Michael', 'This Fire'... sonido contundente y definitivo. Himnos. Quizá ellos ni lo sabían pero el espíritu de Talking Heads vagaba por Franz Ferdinand más que el del propio archiduque austriaco de quien tomaron prestado el nombre.
Video: Take Me Out | Escuchar disco completo
Sidonie - La Costa Azul (2007)
El cuarto largo de Sidonie supuso un antes y un después en su carrera. Olía a Mediterráneo, a verano, sonaba a olas, al agitar del mejor cocktail y veías pasear a dandies perfectamente inventados para la ocasión. Muchos eran perdedores pero era parte del encanto. Es el disco obligatorio para comenzar y terminar unas vacaciones, para ponerlo en modo 'repeat'. Era un clásico antes de nacer.
Video: Los olvidados | Escuchar disco completo
Coldplay - A Rush Of Blood To The Head (2002)
Estaba en el antiguo despacho de Los Conciertos de Radio 3 y Paco Pérez-Bryán, me sentó y me dijo: "En cuanto escuches la primera nota de eso, sabrás de qué se trata". 'In My Place', ¡qué bar-ba-ri-dad!, ¡las veces que escuché esta canción durante el verano de 2002!. Estaba como loca por comprarme el disco y cuando descubrí uno por uno los momentos que me esperaban, supe que estaba ante mi nueva banda favorita. 'Parachutes' es muy bueno, pero su sucesor insuperable, tiene todos los componentes necesarios para que lo escuches dentro de otros diez años y sigas pensando lo mismo.
Santiago Alcanda > Como lo Oyes
Internacional
1. Wilco - Sky Blue Sky (2007) | Escuchar
2. Cat Power - The Greatest (2006) | Escuchar
3. Rufus Wainwright - Want One (2003) | Escuchar
4. Josh Rouse - 1972 (2003) | Escuchar
5. Feist - Let It Die (2004) | Escuchar
Nacional
1. Quique González - Salitre 48 (2001) | Escuchar
2. Vetusta Morla - Un día en el mundo (2008) | Escuchar
3. Diego Cigala & Bebo Valdés - Lágrimas negras (2003) | Escuchar
4. La Excepción - Cata Cheli (2004) | Escuchar
José Manuel Sebastián > Hoy Empieza Todo
Wilco- Yankee Hotel Foxtrot (2002)
El disco por excelencia de esta primera década del siglo XXI. Wilco arrancaron siendo un grupo de Alt-Country y, a la altura de este disco, se convirtieron en la banda de rock contemporánea definitiva. Y encima dieron una lección de integridad y valentía.
Video: I'm Trying To Break Your Heart | Escuchar disco completo
Piratas - Relax (2003)
Al final, el perfecto álbum "indie" vino desde el "mainstream". Canciones complejas sin perder estructura pop y un sonido, cortesía de Suso Saiz, que busca el equilibrio entre lo orgánico y lo electrónico.
Video: Inerte | Escuchar disco completo
Joan As Police Woman - Real Life (2006)
"La belleza es el nuevo punk". Esa frase la pronunció Joan Wasser aka Joan As Police Woman cuando hacía la promoción de este disco y es la perfecta definición de este 'Real Life'. Por si fuera poco, hay un dúo con Antony.
Video: Eternal Flame | Escuchar disco completo
Burial - Burial (2006)
En una década dominada por la reformulación de viejos hábitos, lo más parecido a un lenguaje nuevo ha sido el Dubstep y su profeta es el enigmático Burial. El sonido y el alma de las ciudades de este principio de siglo.
Arcade Fire - Neon Bible (2007)
Es imposible escuchar este disco y no sentir su épica, su sonido catedralicio. Desde Canadá, Arcade Fire sacaron dos álbumes casi perfectos. Selecciono el segundo, 'Neon Bible", por la majestuosidad de 'Intervention'.
Julio Ruiz > Disco Grande
Disco Grande de la década... de fuera:
- Radiohead - In Rainbows | Escuchar
- Arcade Fire - Funeral | Escuchar
- PJ Harvey - Stories From The City... | Escuchar
- Camera Obscura - Let's Get Out of This Country | Escuchar
- Sigur Rós - Ágaetis byrjun | Escuchar
Disco Grande de la década... de aquí:
- Los Planetas - Unidad de Desplazamiento | Escuchar
- Sr. Chinarro - El fuego amigo
- Nacho Vegas - Actos inexplicables | Escuchar
- Facto Delafé y las Flores Azules - Facto Delafé y las Flores Azules Vs El Monstruo de las Ramblas | Escuchar
Arturo Paniagua > RTVE.es/radio3
The Killers - Hot Fuss (2004)
Has cuatro grandes himnos contiene el debut de los de Las Vegas. Porque esa siempre ha sido su especialidad, echarse a los hombros canciones que son capaces de emocionar a toda una multitud. Ahí es donde siempre ha residido la grandeza de The Killers, y la casi santificación de Brandon Flowers como uno de los mejores frontman surgidos en esta década -lleve hombreras de pluma o lleve bigote-.
Imagina un primer disco que logra plasmar a lo largo de la trayectoria de un grupo, gritos tan desesperados como el de 'Mr Brightside' -con ese guitarreo inconfundible del principio-; una lección cargada de filosofía como 'Smile Like You Mean It'; ese reproche a medio camino entre el rock y la electrónica que es 'Somebody Told Me'; o ese canto épico en el que se va convirtiendo 'All The Things That I've Done' a medida que avanza. Es imposible concebir la década sin ellos.
Video: All The Things That I've Done | Escuchar disco completo
Coldplay - Parachutes (2000)
El inicio de todo. A principios de la década, EMI trataba de vendernos su gran descubrimiento y lo cierto es que sonaba a hype inconsistente. Pero al darle al play sólo venían a la cabeza la ternura, la delicadeza, el amor y los mejores sentimientos que puede albergar una persona. Eso quería decir que aquellos cuatro chicos de Londres, y sobre todo su cantante, eran capaces de emocionar.
Casi 10 años después, la banda ha pasado por una enorme diversidad de estilos a la hora de componer, sonar e interpretar. Han ganado muchos fans y bastantes detractores, como toda banda a sus alturas del camino, pero escuchando este debut sólo viene a la mente lo buenos que eran y cómo han sido capaces de mantenerse. 'Trouble'-"And I never meant to cause you trouble, I never meant to do you wrong"- y 'Yellow'-"Oh yeah your skin and bones turn into something beautiful, Do you know I love you so"- son de las canciones más hermosas de esta década, sin duda.
Video: Trouble | Escuchar disco completo
Arctic Monkeys - Whatever People Say I Am, That's What I'm Not (2006)
El inicio de una gran revolución musical. Por la época, Internet empezó a reclamar atención como un escaparate ideal para dar a conocer una banda. Ese sólo fue el primer paso. Luego los conciertos. Luego el contrato discográfico. Y luego un éxito inesperado en las listas de ventas -hasta 2007 fue el álbum más vendido en la historia de Reino Unido-.
Iniciar una carrera musical de esta forma, merece toda la atención del mundo, sólo por lo conseguido. Pero detenerse a escuchar el debut de Álex Turner y los suyos deja como recompensa un histrionismo guitarrero fresco y juvenil que se plasma en canciones como 'The View From The Afternoon', 'I Bet You Look Good on the Dancefloor' o 'From The Ritz To The Rubble'. Si no te gusta, no fuiste joven en esta década.
Video: The View From The Afternoon | Escuchar disco completo
Amy Winehouse - Back to Black (2006)
Una de las mejores voces de la década, terminó la misma apagada por una vida de excentricidades de la mano de las drogas y los escándalos. Cuando Amy Winehouse calló a medio mundo con un disco tan redondo, a la vez empezó a hacerles murmurar gracias a sus declaraciones y beodas apariciones públicas. Apartando lo malo, la producción de Mark Ronson y la voz de Amy fueron el arma perfecta para traer el soul de vuelta a nuestros corazones.
Este disco es de esos que deja el listón realmente alto al artista, al punto de la frustración para él y para su público. Pocas veces se escribirán canciones tan contundentes como 'You Know I'm No Good'o 'Tears Dry On Their Own'... y seguro que pocas veces moverás el culo con tanto ritmo como con 'Rehab', esa demostración de que Amy sabe en el lío en el que está metida, pero hace con su vida lo que quiere.
Video: Rehab | Escuchar disco completo
Vampire Weekend - Vampire Weekend (2008)
Dios bendiga a los padres de Ezra Koening por haberle dado una educación tan buena y tan multicultural. Nadie habría dicho que unos niños pijos de Brooklyn podrían haber sorprendido a todo el mundo, hermanando el rock más edulcorado con las mejores herencias rítmicas llegadas desde la África más alegre y festiva.
Este fue uno de los mejores discos de aquel año, uno de los mejores debuts, una de las mejores bandas, y sobre todo significó que el mundo prestó atención a un lugar del mundo llamado Brooklyn, donde no sabes por qué, pero se hace música increible. 'A-Punk' es desde entonces una canción esencial, y el fiel reflejo de lo divertido del experimento de Vampire Weekend.