2000-2009: Los mejores discos de Radio 3

Arturo Paniagua > RTVE.es/radio3 The Killers - Hot Fuss (2004) Has cuatro grandes himnos contiene el debut de los de Las Vegas. Porque esa siempre ha sido su especialidad, echarse a los hombros canciones que son capaces de emocionar a toda una multitud. Ahí es donde siempre ha residido la grandeza de The Killers, y la casi santificación de Brandon Flowers como uno de los mejores frontman surgidos en esta década -lleve hombreras de pluma o lleve bigote-. Imagina un primer disco que logra plasmar a lo largo de la trayectoria de un grupo, gritos tan desesperados como el de 'Mr Brightside' -con ese guitarreo inconfundible del principio-; una lección cargada de filosofía como 'Smile Like You Mean It'; ese reproche a medio camino entre el rock y la electrónica que es 'Somebody Told Me'; o ese canto épico en el que se va convirtiendo 'All The Things That I've Done' a medida que avanza. Es imposible concebir la década sin ellos. Video: All The Things That I've Done | Escuchar disco completo Coldplay - Parachutes (2000) El inicio de todo. A principios de la década, EMI trataba de vendernos su gran descubrimiento y lo cierto es que sonaba a hype inconsistente. Pero al darle al play sólo venían a la cabeza la ternura, la delicadeza, el amor y los mejores sentimientos que puede albergar una persona. Eso quería decir que aquellos cuatro chicos de Londres, y sobre todo su cantante, eran capaces de emocionar. Casi 10 años después, la banda ha pasado por una enorme diversidad de estilos a la hora de componer, sonar e interpretar. Han ganado muchos fans y bastantes detractores, como toda banda a sus alturas del camino, pero escuchando este debut sólo viene a la mente lo buenos que eran y cómo han sido capaces de mantenerse. 'Trouble'-"And I never meant to cause you trouble, I never meant to do you wrong"- y 'Yellow'-"Oh yeah your skin and bones turn into something beautiful, Do you know I love you so"- son de las canciones más hermosas de esta década, sin duda. Video: Trouble | Escuchar disco completo Arctic Monkeys - Whatever People Say I Am, That's What I'm Not (2006) El inicio de una gran revolución musical. Por la época, Internet empezó a reclamar atención como un escaparate ideal para dar a conocer una banda. Ese sólo fue el primer paso. Luego los conciertos. Luego el contrato discográfico. Y luego un éxito inesperado en las listas de ventas -hasta 2007 fue el álbum más vendido en la historia de Reino Unido-. Iniciar una carrera musical de esta forma, merece toda la atención del mundo, sólo por lo conseguido. Pero detenerse a escuchar el debut de Álex Turner y los suyos deja como recompensa un histrionismo guitarrero fresco y juvenil que se plasma en canciones como 'The View From The Afternoon', 'I Bet You Look Good on the Dancefloor' o 'From The Ritz To The Rubble'. Si no te gusta, no fuiste joven en esta década. Video: The View From The Afternoon | Escuchar disco completo Amy Winehouse - Back to Black (2006) Una de las mejores voces de la década, terminó la misma apagada por una vida de excentricidades de la mano de las drogas y los escándalos. Cuando Amy Winehouse calló a medio mundo con un disco tan redondo, a la vez empezó a hacerles murmurar gracias a sus declaraciones y beodas apariciones públicas. Apartando lo malo, la producción de Mark Ronson y la voz de Amy fueron el arma perfecta para traer el soul de vuelta a nuestros corazones. Este disco es de esos que deja el listón realmente alto al artista, al punto de la frustración para él y para su público. Pocas veces se escribirán canciones tan contundentes como 'You Know I'm No Good'o 'Tears Dry On Their Own'... y seguro que pocas veces moverás el culo con tanto ritmo como con 'Rehab', esa demostración de que Amy sabe en el lío en el que está metida, pero hace con su vida lo que quiere. Video: Rehab | Escuchar disco completo Vampire Weekend - Vampire Weekend (2008) Dios bendiga a los padres de Ezra Koening por haberle dado una educación tan buena y tan multicultural. Nadie habría dicho que unos niños pijos de Brooklyn podrían haber sorprendido a todo el mundo, hermanando el rock más edulcorado con las mejores herencias rítmicas llegadas desde la África más alegre y festiva. Este fue uno de los mejores discos de aquel año, uno de los mejores debuts, una de las mejores bandas, y sobre todo significó que el mundo prestó atención a un lugar del mundo llamado Brooklyn, donde no sabes por qué, pero se hace música increible. 'A-Punk' es desde entonces una canción esencial, y el fiel reflejo de lo divertido del experimento de Vampire Weekend. Video: A-Punk | Escuchar disco completo