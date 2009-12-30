Así recibe Radio 3 el año 2010

Toca despedir el año 2009 y como siempre, Radio 3 prepara una programación especial para despedir el año, y recibir uno nuevo marcando diferencias. Para esta ocasión, la emisora musical de Radio Nacional de España ha decidido imprimirle nostalgia y sobre todo mucho baile al inicio de 2010.

Por tercer año consecutivo, recibiremos el año nuevo, en directo, de la mano de los hermanos Pizarro y su especial 'Melodías Pizarras', que iniciará a las 23,30 horas del 31 de diciembre. Los célebres hermanos radiofónicos ofrecerán las campanadas a los oyentes de Radio 3 y además ofrecerán 3 horas de la mejor música retro pachanguera, con la condición habitual: sólo sonarán canciones sacadas de discos de pizarra.

Así, sonará música "a 78 revoluciones por minuto" a cargo de artistas y agrupaciones eternas como Xavier Cugat y Orquesta, Pérez Prado y su Orquesta, Antonio Machín, Joseíto Mateo, Beny Moré, Bonet de San Pedro y muchos más.

Uno de los mejores DJs del panorama '20 años en una noche'. Con ese lema se presentó Oscar Mulero el pasado 26 de septiembre en la Sala Fabrik de Madrid para celebrar sus veinte años de carrera, y esos '20 años en una noche' es lo que Radio 3 emitirá desde las 3 de la madrugada del 1 de enero. Serán seis horas de un especial 'Aún no me he repuesto de la última noche que pasé contigo' en el que podremos escuchar la banda sonora de la carrera musical de Mulero y una pequeña entrevista con el disc-jockey y productor madrileño en la que hablaremos, entre otras cosas, de su evolución musical o del por qué ha empezado a abandonar los vinilos. La sesión, calificada por algunos de los que la vivieron en directo como "histórica" o "simplemente espectacular", será un recorrido por todos los temas y los estilos que ha pinchado durante 20 años una de las personas más influyentes e importantes de la música electrónica de nuestro país. Casi seis horas de música en las que sonarán desde Joy Division hasta Surgeon pasando por Aphex Twin, LFO, Grauzone, Phortune, Jeff Mills, Ron Trent, Model 500 o incluso Anne Clark. Según afirma Isabel Díaz, copresentadora y codirectora del programa de radio: "Si llevas ahí desde el principio recordarás muchos de los temas que marcaron tu vida, si eres de los seguidores más recientes o sencillamente crees que el Techno no te interesa, comprobarás la amplitud de estilos en los que se ha movido Oscar al largo de su extensa carrera".