La semana en Radio 3 (Del 14 al 19 de diciembre)
Lunes 14
Iniciamos la semana con el concierto acústico que Joan Miquel Oliver ofrecerá en 'Hoy Empieza Todo'. Por la tarde, la música en directo continuará en 'Como lo Oyes' con las entrevistas y actuaciones de Akrobats y Zahara. También 'Disco Grande' inicia la semana con la grata compañía de los miembros de Aviador Dro, que estrenan nuevo disco. Además, en 'Siglo 21' el grupo invitado de la semana es Project Skyward, que presentará su disco canción a canción en los próximos días. El cierre de la jornada, llega como siempre, con una edición de 'Los Conciertos de Radio 3' que será protagonizada por Luis Auserón.
Martes 15
La delicadeza folk de Wild Honey protagoniza las Entrevistas Acústicas de 'Hoy Empieza Todo'. La precariedad laboral y los problemas de una generación mileurista serán los temas a tratar en 'Carne Cruda'. Volviendo a lo musical, 'Disco Grande' tiene preparada una G.A.T.O. con Brian Hunt. A continuación, en 'Como lo Oyes' recibimos a Anni B. Sweet; mientras que para 'Los Conciertos de Radio 3', reservamos a los valencianos The X.
Miércoles 16
'Hoy Empieza Todo' nos presenta una mañana cargada de música con el acústico 'bajo demanda' de Remate. 'Siglo 21' recibirá en sus micrófonos a Manuel Castells que nos hablará de nuevo disco, y además hablaremos con Spike Jonze para conocer los detalles de su nueva película, 'Donde viven los monstruos'. En 'Como lo Oyes', contaremos con la actuación de Tremendamente.
Jueves 17
Santiago Campillo cerrará una semana más de 'Los Conciertos de Radio 3'. Pero a lo largo de la jornada tendremos mucho más: la Entrevista Acústica a Pájaro Sunrise en 'Hoy Empieza Todo' o la actuación de Laura More en 'Como lo Oyes'. Además, Champagne visita 'Disco Grande'.
Viernes 18
Cerramos las Entrevistas Acústicas de esta semana en 'Hoy Empieza Todo' con la actuación de McEnroe. 'Carne Cruda' nos ofrecerá un curioso combate sonoro entre Félix Rodríguez de la Fuente y Jacques Costeau. Por su parte, 'Disco Grande' recibe a Delco, que viene a presentarnos en acústico algunas canciones de su nuevo disco.
Sábado 19
No te pierdas en directo, un completo programa que reunirá algunos de los mejores sonidos del festival Cantos Na Mare de Pontevedra. Con los comentarios de José Miguel López a partir de las 21 horas.
Consulta los horarios de todos los programas en nuestra parrilla