Más música en el 30 aniversario de la Sala El Sol

Continúa la celebración de los 30 años de existencia de un recinto que ya forma parte de la historia de la música en directo de Madrid y de toda España. A lo largo de todo este 2009 que acaba, por el escenario de la Sala El Sol han pasado, a modo de celebración, bandas como Siniestro Total, Josele Santiago, Los Ilegales, La Habitación Roja, Australian Blonde, Loquillo, además de los centenares de nombres nacionales e internacionales que han llenado la programación del local a lo largo de este año.

El cierre de estas celebraciones promete estar a la altura con la actuación del irlandés Neil Hannon con el proyecto musical por el que lleva 20 años dando la cara y poniendo la voz: The Divine Comedy. Será este jueves 17 a partir de las 22,30 horas, cuando Hannon de salida en directo y en formato acústico a un repertorio de canciones que va de lo irónico a lo exuberante, repleto de orquestaciones y guiños literarios que le siguen sirviendo para desnudar las contradicciones del amor, el sexo y la venganza.