Más música en el 30 aniversario de la Sala El Sol
- Radio 3 estará presente en el concierto de The Divine Comedy, con el que se celebran 30 años del mítico local madrileño
- El 25 de diciembre, podrás volver a disfrutar del concierto en un programa especial presentado por Virginia Díaz
- 'Hoy Empieza Todo' regala 20 entradas para la cita, entérate de cómo conseguirlas
- Rescatamos del Archivo de RTVE la actuación del grupo en la edición de 2001 del Festival Internacional de Benicàssim
Continúa la celebración de los 30 años de existencia de un recinto que ya forma parte de la historia de la música en directo de Madrid y de toda España. A lo largo de todo este 2009 que acaba, por el escenario de la Sala El Sol han pasado, a modo de celebración, bandas como Siniestro Total, Josele Santiago, Los Ilegales, La Habitación Roja, Australian Blonde, Loquillo, además de los centenares de nombres nacionales e internacionales que han llenado la programación del local a lo largo de este año.
El cierre de estas celebraciones promete estar a la altura con la actuación del irlandés Neil Hannon con el proyecto musical por el que lleva 20 años dando la cara y poniendo la voz: The Divine Comedy. Será este jueves 17 a partir de las 22,30 horas, cuando Hannon de salida en directo y en formato acústico a un repertorio de canciones que va de lo irónico a lo exuberante, repleto de orquestaciones y guiños literarios que le siguen sirviendo para desnudar las contradicciones del amor, el sexo y la venganza.
Radio 3 se suma a la celebración
'Hoy Empieza Todo' premiará a 10 oyentes, que tendrán la oportunidad de ganar una entrada doble para disfrutar del directo de The Divine Comedy. Si estas interesado en participar, sólo deben estar pendientes al blog del programa, en donde encontrarás los detalles para hacerse con una de las 10 entradas dobles disponibles.
Pero eso no es todo, ya que el día de Navidad lo celebraremos con este concierto como banda sonora. Este 25 de diciembre a partir de las 11 horas, Virginia Díaz presenta un programa especial que recogerá los mejores momentos de la actuación de Hannon sobre el longevo escenario de la Sala El Sol.