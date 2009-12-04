Tan fenomenales que arrancan aplausos

Son jóvenes, virtuosos y viven a medio camino entre Manhattan y Brooklyn. No son protagonistas de la serie televisiva 'Gossip Girl', no. Son los componentes de una de las bandas más destacadas de 2009 en la escena musical neoyorquina. The Phenomenal Handclap Band han visitado las Entrevistas Acústicas del programa 'Hoy Empieza Todo' de Radio 3 para presentar un disco homónimo que se encuentra a la venta desde el mes de agosto.

Con las canciones de ese genial disco, los 7 componentes de la banda se subieron al escenario de la Sala Ramdall de Madrid el pasado jueves 3 de diciembre. "Nos gusta tocar en salas pequeñas porque estamos mucho más en contacto directo con el público", reconoce Daniel Collás, una de las cabezas pensantes del proyecto.

Tan en contacto directo están en sus conciertos, que los asistentes al que dieron en la sala madrileña se sorprendieron al verles detrás del mostrador vendiendo sus propios discos y camisetas al final de la actuación.

Curioso contraste si tomamos en cuenta que la noche anterior fueron los teloneros de Franz Ferdinand, función que repetirán en los conciertos que los escoceses darán en Zaragoza y en Badalona este viernes y sábado. Algo deben tener estos chicos para iniciar la gran fiesta que significa una actuación de Alex Kapranos y los suyos.

Los inicios del fenómeno Para ir a los inicios de esta banda tenemos que viajar hasta Nueva York, donde el propio Collás y Sean Marquand decidieron dejar a un lado sus carreras como DJs y productores para empezar a trabajar en algo más que producir y pinchar canciones de otros. Así comienza la historia de una grabación en la que a modo de supergrupo, participaron varias luminarias de las escenas del indie rock y del soul de la ciudad. "Llevamos un año y medio como banda y dos desde que grabamos el disco. En su momento nos decidimos comenzar el proyecto y llamamos a nuestros colegas... todos los que participan son buenos amigos", comenta Collás. Y queda claro que la cartera de amistades de los productores es más que célebre, ya que en el disco colaboran artistas como Jaleel Bunton de TV on the Radio, Carol C de Sí Se, Lady Tigra de L'Trimm o el multidisciplinar Bart Davenport. El resultado es tan épico como retro, un disco que camina entre el rock, la música disco y la psicodelia. Todo un disfrute pensado en varias ocasiones para la pista de baile, y en otras tantas para plasmar himnos instrumentales que recuerdan a los mejores momentos de la ELO. En directo, esta impresión se refuerza con el gran espectáculo que significa ver a 7 músicos en acción y engranados a la perfección. Así estuvieron en su actuación de Madrid, y en la que ofrecieron en su primera visita a España en la edición de 2009 del BBK Live de Bilbao, donde sorprendieron a la gran audiencia que asistía al festival. Radio 3 estuvo allí, y ahora te ofrecemos esta actuación al completo.