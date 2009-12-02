Cuando Los Planetas rotaron alrededor del flamenco

'Cuatro Palos' (Octubre) es un EP de cuatro canciones que se presenta como el anticipo del nuevo álbum de Los Planetas, que verá la luz en el mes de febrero. Se trata del primer trabajo con canciones inéditas de la banda en los últimos dos años. Eso si no contamos el 'Soy un pobre granaíno' que se presentaba como la única canción nueva dentro del recopilatorio 'Principios básicos de astronomía', publicado a mediados de este 2009.

Florent Muñoz (guitarrista) y Eric Jiménez (batería) visitaron el programa 'Hoy Empieza Todo' de Radio 3 para dar los detalles de este nuevo trabajo que se pone a la venta el 8 de diciembre. Una entrevista iniciada con la canción 'Romance de Juan de Osuna', que ha sido presentada como un homenaje al cantaor Manolo Caracol en el centenario de su nacimiento, y que además será la única canción incluida en el próximo disco.

Publicado en el año 2007, 'La Leyenda del Espacio' fue el disco que sumergió a los de Granada en el camino del flamenco, que ahora queda patente en el nuevo EP. "Hay una continuidad pero también hay cosas nuevas en este disco. Suena más guitarrero, por ejemplo", afirman ambos componentes de la banda.