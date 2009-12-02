Cuando Los Planetas rotaron alrededor del flamenco
- Parte de la banda visita el programa 'Hoy Empieza Todo' de Radio 3 para presentar 'Cuatro Palos', su nuevo trabajo.
- Escucha dos de las nuevas canciones y la entrevista con Florent y Eric, miembros de la banda.
'Cuatro Palos' (Octubre) es un EP de cuatro canciones que se presenta como el anticipo del nuevo álbum de Los Planetas, que verá la luz en el mes de febrero. Se trata del primer trabajo con canciones inéditas de la banda en los últimos dos años. Eso si no contamos el 'Soy un pobre granaíno' que se presentaba como la única canción nueva dentro del recopilatorio 'Principios básicos de astronomía', publicado a mediados de este 2009.
Florent Muñoz (guitarrista) y Eric Jiménez (batería) visitaron el programa 'Hoy Empieza Todo' de Radio 3 para dar los detalles de este nuevo trabajo que se pone a la venta el 8 de diciembre. Una entrevista iniciada con la canción 'Romance de Juan de Osuna', que ha sido presentada como un homenaje al cantaor Manolo Caracol en el centenario de su nacimiento, y que además será la única canción incluida en el próximo disco.
Publicado en el año 2007, 'La Leyenda del Espacio' fue el disco que sumergió a los de Granada en el camino del flamenco, que ahora queda patente en el nuevo EP. "Hay una continuidad pero también hay cosas nuevas en este disco. Suena más guitarrero, por ejemplo", afirman ambos componentes de la banda.
El flamenco planetario
Esta idea "empieza como compromiso pero termina como influencia", aclaran refiriéndose a su lado más flamenco, "el abono de cultivo donde estamos creando y experimentando", dice Florent.
"Morente ha influido bastante en que Jota se apasionara de esa forma con el flamenco", dice Eric, además batería de Lagartija Nick. Hay que recordar que esta otra banda granadina grabó junto a Enrique Morente en 1996, el que es considerado como el disco más importante de la fusión entre rock y flamenco, 'Omega'.
'Cuatro Palos' se publica con una portada realizada por Daniel D'Ors que evoca al western. Además, la canción 'Romance de Juan de Osuna' llega acompañada de un video realizado por Javier Longobardo, que ha realizado videoclips para artistas como Kanye West o 50 Cent.