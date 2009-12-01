La semana en Radio 3 (1 al 4 de diciembre)

Martes 1

SFDK llegan a las mañanas de Radio 3 con un nuevo disco debajo del brazo, el que presentarán en las Entrevistas Acústicas de 'Hoy Empieza Todo'. Javier Corcobado visita 'Carne Cruda' para presentar su faceta de escritor. En 'Como lo Oyes', recibiremos al proyecto musical que encabeza Julia Molano: Emite Poqito. Durante toda la semana, 'Siglo 21' nos presenta canción a canción el nuevo disco de At Swim Two Birds. El día lo cerramos con la actuación de Ludovico Einaudi en 'Los Conciertos de Radio 3'.

Miércoles 2

Mendetz visitan 'Hoy Empieza Todo' para protagonizar nuestras Entrevistas Acústicas. En 'Como lo Oyes' escucharemos el concierto acústico con Carlos Madrid. Más allá de lo musical, 'Carne Cruda' se centra en la figura del preso anarquista Amadeu Casellas.

Jueves 3

The Amaroses pondrán la música en las tardes de Radio 3 con su actuación en 'Como lo Oyes'. Horas antes, en 'Hoy Empieza Todo' la música la pondrán Dehra Dun. 'Carne Cruda' nos descubre de la mano del escritor David Viñas, qué debe tener un libro para ser un superventas. También será el día en el que 'El Postre' presenta un programa especial desde el Salón de Actos del Instituto Cervantes de Tánger dentro del Festival Tánger Crea. Para finalizar la jornada, actuación de Las Furias en 'Los Conciertos de Radio 3'.

Viernes 4

Finaliza la semana en 'Hoy Empieza Todo' con el ritmo de una banda llegada desde Brooklyn: The Phenomenal Handclap Band. En la madrugada, 'El Sótano' entrevista a Javier Teixidor, lider de la J. Teixi Band.

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